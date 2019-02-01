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不能放他走　亞瑞納多創避免仲裁一年最大合約

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▲▼亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

洛磯強打亞瑞納多(Nolan Arenado)從2015年都繳出穩定的表現，洛磯為了避免薪資仲裁與亞瑞納多達成協議，雙方簽下1年2600萬美元(約8億台幣)的合約，打破薪資仲裁球員和球團簽訂新合約的天價。

亞瑞納多在大聯盟6年，從2015年開始單季繳出42轟130分打點，2016年也有41轟133分打點，2017年37轟130分打點，去年球季則是有38轟110分打點，持續穩定的表現讓洛磯難以放手亞瑞納多。此外亞瑞納多是首位升上大聯盟後前6季都獲金手套的球員，而且近3年在國聯MVP票選中，亞瑞納多都高居前5名，是洛磯相當重要的打者。

▲亞瑞納多生涯首次完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞瑞納多。（圖／達志影像／美聯社）

亞瑞納多原本希望要求3000萬美元的年薪，不過洛磯僅開價2400萬美元，最後為避免走上薪資仲裁，洛磯與亞瑞納多協議2600萬美元的一年合約，不過亞瑞納多球季結束後將成為自由球員，有望在2019球季結束後追逐一筆大合約。

原本薪資仲裁球員和球團簽訂新合約的紀錄是藍鳥唐納森(Josh Donaldson)的1年2300萬美元，亞瑞納多則成為新紀錄的保持人。

此外洛磯除了留下亞瑞納多外，還計畫與C.岡薩雷茲(Carlos Gonzalez)續約，先前洛磯開出3年4500萬美元但遭拒絕，洛磯計畫推新合約，不過仍有許多球隊前來競爭。
 

關鍵字： 亞瑞納多棒球
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