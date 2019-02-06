哈波去洋基？　喬志先溫情喊話

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

哈波(Bryce Harper)的動向尚未決定，不過洋基喬志(Aaron Judge)在接受訪問時表達了希望哈波加入洋基的言論，期望能一起串起洋基的堅強打線。

不過哈波目前仍是市場的搶手貨，包括費城人、教士、白襪與母隊國民4支球隊持續在競爭行列中，而《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）補充道，勇士、紅雀、太空人、巨人、道奇、洋基以及藍鳥也都是競爭者。

喬志接受訪問時表示：「無論如何你都會為球隊增加一個MVP，這一定會讓球隊變好，所以這取決他們想去哪裡，無論是哈波或是馬查多(Manny Machado)。」

但是如果洋基簽下哈波，守備位置將與喬志重疊，但對此喬志並不在意，還表示哈波速度比較快，可能更適合右外野防區。喬志說：「做出對的選擇，無論他們想去哪，為家庭做對的選擇。」

哈波雖然頂著2012年新人王、2015年國聯MVP的光環，但去年合約年卻繳陷入低潮，.249/.393/.496打擊三圍，與2017年的.319/.413/.595有很大的落差，不過2018年的34發全壘打生涯第2，100打點、130保送則都是生涯新高。

