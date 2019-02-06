運動雲

> >

哈波去洋基？　喬志先溫情喊話

ETtoday運動雲

▲哈波（Bryce Harper）在國民主場最後一戰？ （圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

哈波(Bryce Harper)的動向尚未決定，不過洋基喬志(Aaron Judge)在接受訪問時表達了希望哈波加入洋基的言論，期望能一起串起洋基的堅強打線。

不過哈波目前仍是市場的搶手貨，包括費城人、教士、白襪與母隊國民4支球隊持續在競爭行列中，而《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）補充道，勇士、紅雀、太空人、巨人、道奇、洋基以及藍鳥也都是競爭者。

喬志接受訪問時表示：「無論如何你都會為球隊增加一個MVP，這一定會讓球隊變好，所以這取決他們想去哪裡，無論是哈波或是馬查多(Manny Machado)。」

但是如果洋基簽下哈波，守備位置將與喬志重疊，但對此喬志並不在意，還表示哈波速度比較快，可能更適合右外野防區。喬志說：「做出對的選擇，無論他們想去哪，為家庭做對的選擇。」

哈波雖然頂著2012年新人王、2015年國聯MVP的光環，但去年合約年卻繳陷入低潮，.249/.393/.496打擊三圍，與2017年的.319/.413/.595有很大的落差，不過2018年的34發全壘打生涯第2，100打點、130保送則都是生涯新高。
 

關鍵字： 哈波喬志
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

兄弟吵架翔翔「轉身穿鞋」　 黑人傻眼：你要去哪裡！

推薦閱讀

極端假先發男主角　麥利與太空人簽1年合約

不能放他走　亞瑞納多創避免仲裁一年最大合約

王建民恩師史托邁爾病逝　享年77歲

直接跟洋基對決　白襪傳出已經提供合約給馬查多

熱門新聞

想成下一個詹皇再等等　受三分球限制發展的西蒙斯

KD、湯普森續約成定局？　勇士老闆：錢不是問題

前進奧運／亞運千分之二秒銀恨　楊俊瀚美國移訓衝金拼積分

中職／主戰方克偉、林宥穎　古久保：之後是強肩捕手戴培峰

2020年名人堂7大重點球星　基特高人氣看好一次入選

大聯盟市場動向預測（三）　庫魯柏被交易到費城人

讀者回應

﻿

最新新聞

1技術挑戰賽名單　唐西奇發起挑戰

2牆哥傷上加傷　至少再休一整年

3喬志想簽哈波　遭總教練布恩打臉

4詹皇加入32000分俱樂部

5李娜：5年會有大陸選手贏大滿貫

熱門新聞

1下一個詹皇先等等　西蒙斯受三分限制

2勇士老闆放話　KD、KT全力續約　

3楊俊瀚美國移訓衝金拼奧運積分

4古久保：戴培峰是強肩捕手

52020年名人堂7大重點球星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366