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厄文傷退綠衫軍遭28分逆轉創聯盟紀錄　主場球迷狂噓

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▲賽爾提克主場遭球迷噓聲伺候

記者陳瑞浩／綜合報導

戰績排名東區第五的塞爾提克10日在主場面對快艇，此役綠衫軍在厄文（Kyrie Irving）傷退後戰況急轉直下，下半場遭綠衫軍遭快艇狂打70比38分的攻勢，第四節也被快艇反超，終場塞爾提克在一度領先28分情況下遭快艇以123比112拿下逆轉勝，綠衫軍因此在輸球後成為聯盟20年以來史上最多次（6次）領先25分以上卻遭逆轉的球隊，此役完賽鳴笛後更遭球迷噓聲伺候。

塞爾提克此役開局就單節猛轟43分，但在厄文撞傷膝蓋後綠衫軍得分節奏大亂，第三節也僅攻下12分，快艇一路苦追到第四節6分鐘終於將比賽扳平，快艇更在比佛利（Patrick Beverley）在最後一分鐘飆進2顆三分彈拉開7分領先優勢之下，終場也擊敗綠衫軍。

▲▼厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文此役因傷提早退場。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克此役在敗仗後創下20年來6度領先25分以上卻遭逆轉的聯盟紀錄第一多紀錄，這也是本季的第2次，其他球隊近20年來最多只有3次，塞爾提克卻有6次。賽後主場球迷散場時也發出噓聲，賽後總教練史蒂文斯（Brad Stevens）表示厄文的膝蓋是輕微扭傷，近日會在重新評估是否可以上場比賽。

在吞下此敗仗後，前鋒莫里斯（Marcus Morris）坦言相當失望，但他認為主因不是輸球，他表示，「對我來說失望不是因為輸球，是因為看到大家都垂頭喪氣，這一點也不好，我們不是在一個高昂的競爭士氣下打球，今天就算因為這樣贏球，我也不覺得開心，因為我看到不他們打球時的樂趣。」

塞爾提克在厄文僅出賽14分下，其他球員並沒有跳出來，坦圖（Jayson Tatum）上場29分鐘只拿下16分、莫里斯只有15分，霍佛德（Al Horford）6分、史馬特（Marcus Smart）上場27分鐘只有2分進帳，唯一打得最好的是海沃德（Gordon Hayward），他有19分，替補球員布朗（Jaylen Brown）與羅齊爾（Terry Rozier）也各有12分與16分進帳，塞爾提克此役輸球後已是2連敗，但目前仍以35勝21敗排名東區第五。

▼賽爾提克下半場遭快艇上演大逆轉

關鍵字： 塞爾提克厄文快艇NBA
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