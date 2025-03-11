洋基麻煩了！王牌柯爾確定動TJ手術　2025整季報銷

▲洋基投手柯爾（Gerrit Cole）。（圖／路透社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基王牌投手、2023年美聯賽揚獎得主柯爾（Gerrit Cole）確定將接受Tommy John手術（韌帶移植手術），這項手術將讓他缺席整個2025年MLB賽季。

洋基隊宣布，柯爾將於美國時間11日接受手術，手術將由名醫艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache）執行，這位名醫也曾協助大谷翔平、薩爾（Chris Sale）等名投動刀。柯爾上周MRI檢查後，結果顯示他需要進行韌帶重建手術。

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對於即將迎來個人第13個大聯盟賽季、現年34歲的柯爾來說，這項消息無疑是一大打擊。通常這類手術的復健時間約需12至18個月，確定將使他缺席整個2025年球季，並讓他未來能否繼續擔任洋基隊王牌投手蒙上陰影。

柯爾在個人IG發表聲明，表達他對手術的看法與未來展望：「從我第一次夢想穿上洋基球衣開始，我的目標就是幫助球隊贏得世界大賽冠軍。這個夢想不會改變——我依然相信它，現在的我比以往更加堅定。」

他也提到，「今天，這項手術是醫學專家們一致認為的最佳選擇。這不是任何運動員想要聽到的消息，但對於我的職業生涯來說，這是必須邁出的下一步。」

「我還有很多能量可以奉獻，我將全力以赴投入復健，每一天都努力進步，並在2025年全力支持洋基隊的比賽。我熱愛棒球，熱愛競爭，我迫不及待想要重返投手丘，變得比以往更強！我們很快再見！」柯爾說。

這項消息對於洋基隊的先發輪值而言是沉重打擊，更是近期投手群遭遇的第二大傷病衝擊。就在上週，洋基才剛宣布2023年美聯年度新人吉爾（Luis Gil）因背部高等級拉傷（lat strain）將缺席至少三個月，如今柯爾的報銷讓球隊的輪值更加困難。

由於柯爾確定缺席，原本可能被排除在五人輪值外的史卓曼（Marcus Stroman）幾乎確定將重新擔任先發投手，洋基目前確定的輪值人選還包括羅登（Carlos Rodón）、弗萊德（Max Fried）與施密特（Clarke Schmidt），但球隊仍需要尋找第五號先發來填補柯爾留下的空缺。