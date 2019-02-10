中職／牛棚放火加單場5失誤　桃猿6比8敗羅德吞5連敗

▲桃猿葉家淇 。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿前一場以0比22慘敗羅德，10日兩隊繼續交手，桃猿派出先發左投葉家淇，主投5局僅失2分，林立單場繳出4安，率隊一度4比0領先，不過牛棚失守，加上全場共5次失誤，猿隊以6比8吞2連敗，自2014年對戰14次，僅拿5勝，且赴石垣島對戰苦吞5連敗。

桃猿在2局下便開啟攻勢，梁家榮因一壘手失誤上壘，林承飛遭觸身球，邱丹敲出內野安打，形成滿壘，成晉保送上壘，擠回1打點，對方投手暴投，送1分，林立在二、三壘有人時敲出右外野二壘安打，攻下2分打點，桃猿以4比0領先。

葉家淇3局上遭菅野剛士左外野安打，隨後發生暴投，形成二壘有人，對藤原恭大投出四壞保送，一二壘有人時被加藤翔平敲出左外野安打，讓羅德攻佔滿壘，中村獎吾適時高飛犧牲打，打回1分，隨後發生牽制一壘失誤，再丟1分。

葉家淇最終先發5局只被敲3支安打，投出3次三振、2次保送，失掉2分。6局換投林樺慶，卻搞砸球隊領先，在二三壘有人時遭三木亮安打，失掉2分，羅德4比4扳平。

賴智垣、林逸翔和蘇俊羽接連登板都失分，桃猿9局下一度吹起反攻號角，成晉敲安上壘，再靠陳晨威右外野安打，加上右外野手失誤，跑回1分，林立又在三壘有人時敲出二壘安打，攻下第6分，但猿隊最終仍無功而返。

羅德全場僅敲出6支安打，猿隊投手群共投出8次保送，加上守備5次失誤，得以勝出，桃猿2014年以來與羅德交手14次，合計僅拿5勝，且赴石垣島對戰吞5連敗。