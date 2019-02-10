運動雲

> >

獨行俠釋出梅傑里　唐西奇感嘆：沒有他就沒有今天的我

ETtoday運動雲

▲▼唐西奇與梅傑里。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠新人唐西奇（左）感嘆球隊釋出好友梅傑里（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇（Luka Doncic）因超齡表現已成球隊建隊基石，但獨行俠為交易截止日後球員名額超編，因此將他曾在歐洲聯賽共同打拼的好友梅傑里（Salah Mejri）釋出，根據獨行俠記者普萊斯（Dwain Price）報導，獨行俠在釋出梅傑里後讓唐西奇感到相當沮喪，他因此表示，「當初沒有梅傑里，就沒有今天的我。」

唐西奇表示，「若不是他在我加入隊上的第一天就我幫助適應聯盟，我今天可能不會是現在的自己。」梅傑里不只是唐西奇在獨行俠的隊友，在2015年唐西奇只有15歲的時候，他與梅傑里兩人就是歐洲聯賽皇家馬德里同隊，季初唐西奇加入獨行俠時梅傑里就是他第一個敢開玩笑的人，唐西奇曾開玩笑表示與梅傑里再成隊友後會想在他頭上灌籃。

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠超級新人唐西奇（右）（圖／達志影像／美聯社）

梅傑里對唐西奇也給予高度讚賞，「唐西奇年輕又聰明，當時我們靠著他在準決賽打出非常有攻擊性的表現，他年紀輕輕就跟成人一起比賽，打出很多關鍵球，有膽試又非常受教，我認為他加入聯盟後會讓NBA變得更特別。」

梅傑里上季場均12分鐘可貢獻3.5分、4籃板、1.1阻攻，但他本季上場時間幾乎被打對折，場均僅能上場6分鐘，表現也降至2.3分、2.4籃板。獨行俠在交易後因球員名額超編，只好將他釋出。獨行俠在將喬丹（DeAndre Jordan）送去尼克並裁掉梅傑里後，隊上中鋒也僅剩包威爾(Dwight Powell)。獨行俠目前以25勝29敗排名西區第11。

關鍵字： 獨行俠唐西奇NBA梅傑里
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

推薦閱讀

波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇　尼克換回史密斯、小喬丹等3將

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

雷霆裁掉射手阿賓尼斯　全隊竟不足規定登錄12人

日職／王柏融首戰練習賽敲安　監督好評：不愧是4割男

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1綠衫軍遭28分逆轉　主場球迷噓

2統一洋投接力到　瑞安11日先抵台

3武磊買犯獲12碼助西班牙人逆轉

4王正棠期許　站穩一軍助富邦奪冠

5張詠漢重新來過「全力一軍」

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2雷霆裁掉射手阿賓尼斯再找自由球員

3王柏融首戰練習賽敲安　監督好評

4恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

5曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366