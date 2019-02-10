獨行俠釋出梅傑里　唐西奇感嘆：沒有他就沒有今天的我

▲獨行俠新人唐西奇（左）感嘆球隊釋出好友梅傑里（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇（Luka Doncic）因超齡表現已成球隊建隊基石，但獨行俠為交易截止日後球員名額超編，因此將他曾在歐洲聯賽共同打拼的好友梅傑里（Salah Mejri）釋出，根據獨行俠記者普萊斯（Dwain Price）報導，獨行俠在釋出梅傑里後讓唐西奇感到相當沮喪，他因此表示，「當初沒有梅傑里，就沒有今天的我。」

唐西奇表示，「若不是他在我加入隊上的第一天就我幫助適應聯盟，我今天可能不會是現在的自己。」梅傑里不只是唐西奇在獨行俠的隊友，在2015年唐西奇只有15歲的時候，他與梅傑里兩人就是歐洲聯賽皇家馬德里同隊，季初唐西奇加入獨行俠時梅傑里就是他第一個敢開玩笑的人，唐西奇曾開玩笑表示與梅傑里再成隊友後會想在他頭上灌籃。

▲獨行俠超級新人唐西奇（右）（圖／達志影像／美聯社）

梅傑里對唐西奇也給予高度讚賞，「唐西奇年輕又聰明，當時我們靠著他在準決賽打出非常有攻擊性的表現，他年紀輕輕就跟成人一起比賽，打出很多關鍵球，有膽試又非常受教，我認為他加入聯盟後會讓NBA變得更特別。」

梅傑里上季場均12分鐘可貢獻3.5分、4籃板、1.1阻攻，但他本季上場時間幾乎被打對折，場均僅能上場6分鐘，表現也降至2.3分、2.4籃板。獨行俠在交易後因球員名額超編，只好將他釋出。獨行俠在將喬丹（DeAndre Jordan）送去尼克並裁掉梅傑里後，隊上中鋒也僅剩包威爾(Dwight Powell)。獨行俠目前以25勝29敗排名西區第11。