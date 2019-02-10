喬治轟45+11對飆哈登42分　雷霆完成26分瘋狂逆轉秀

▲喬治狂轟45分是球隊逆轉重要功臣。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

西區兩大豪強火箭、雷霆10日正面交鋒，本戰哈登(James Harden)依舊神猛的砍下42分，將連續至少30分場次推進到29場，並一度率隊領先達26分，不過雷霆方面，喬治(Paul George)更是嗆辣轟了45分，11籃板，成功帶隊完成逆轉，終場雷霆就以117比112收下勝利。

開局兩隊都展現強大的攻防能力，雙方當家球星喬治、哈登兩人互相飆分，喬治單節轟了13分，而「大鬍子」也有8分進帳，另外兩隊同樣都多點開花，首節打完火箭僅以28比25些微領先。不過進入次節，奧克拉荷馬軍團卻進攻大當機，讓火箭打出8比0攻勢，隨後休士頓也開始加強進攻，除了哈登內外都無法抵擋之外，外圍射手群也不斷給予火力支援，最多領先達26分，第二節火箭靠著哈登單節17分帶領，打出42比23猛攻，半場打完也以70比48取得22分領先。

易籃後兩隊狀況彷彿互換，雷霆靠著喬治在內線殺進殺出，又在外圍一直飆三分彈，加上施洛德(Dennis Schroder)也跳出來幫助球隊追分，反觀火箭卻只能靠著哈登以及零星的單打拿分，雷霆在第三節反打42比20攻勢，也順利將比數扳平。

決勝節雙方戰況開始陷入膠著，「泡椒」繼續在三分線上飆分，幫助球隊成功反超比數，不過具有主場優勢的火箭同樣不甘示弱回敬11比0，隨後兩邊開始互換領先，到最後52秒仍戰成110平手，最後26秒雷霆布署戰術後讓衛斯布魯克(Russell Westbrook)輕鬆殺入籃下取分，成功要回領先奠定勝利，火箭只能對喬治採取犯規戰術，最終休士頓無力還擊以112比117慘遭26分領先被大逆轉。

▲哈登攬42分，將連續30分紀錄推進至29場。（圖／CFP）



本戰喬治飆進45分，11籃板，3助攻，無疑是贏球最大功臣；衛斯布魯克同樣繳出21分，12籃板，11助攻的大三元；施洛德17分；佛格森(Terrance Ferguson)15分，4籃板，3助攻；火箭方面，哈登依舊無人能擋攻下42分，2籃板，1助攻，保羅(Chris Paul)18分，10籃板，9助攻；法瑞德(Kenneth Faried)17分，12籃板，2助攻。

另外，本戰打完同樣產生不少紀錄，目前哈登已經連續29場至少得30分，只要在2場就能超越張伯倫在1962年所創下的連續31場30分紀錄。而衛斯布魯克連續9場拿到大三元，追平張伯倫在1967賽季所創下的紀錄，接下來相當有望突破。保羅則在本戰有2次抄截，在歷史抄截榜上，超越布雷洛克(Mookie Blaylock)的2075次，上升至歷史第11名。