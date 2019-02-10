雷霆裁掉射手阿賓尼斯　全隊竟不足規定登錄12人

▲阿賓尼斯因為個人事情被雷霆裁掉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雖然交易截止日已經過了2天，但仍有許多球隊在為季後賽做準備，並簽約與裁員，其中西區豪強之一的雷霆在今日宣布將西班牙射手阿賓尼斯(Alex Abrines)裁掉，原因是他有著「個人事情」但詳情並未透露，而現在雷霆有正式合約球員並未達12人，接下來必須在自由市場簽下一名球員或10天的短約。

自從去年12月24日以來，阿賓尼斯因為個人原因只為雷霆出戰2場比賽，分別為1月29日對決魔術出賽6分鐘、2月1日對決熱火出賽9分鐘，不過由於他目前無法專注在球場經過與球隊討論後，雷霆也正式將他裁掉，讓他專心處理個人問題，但對於私事詳情並未透露，而在這段期間內，球隊仍非常支持阿賓尼斯的決定。

阿賓尼斯在2013年被雷霆選中，但他隨後仍在歐洲打球，直到2016年才正式與雷霆簽下4年合約踏入NBA，在場上擔任得分後衛，是雷霆替補重要一員，季初對戰黃蜂他更扮演板凳暴徒狂轟25分，幫助球隊克服19分的落後並拿下勝利。不過由於他的防守能力較為薄弱，加上施洛德(Dennis Schroder)、迪亞洛(Hamidou Diallo)等人都有出色的發揮，也很好的頂替他的空缺，奧克拉荷馬自然也願意放人。

本賽季阿賓尼斯出賽31場比賽，場均上場19分鐘可以得到5.3分，1.5籃板，0.6助攻。而在雷霆效力3個賽季共174場比賽，他場均可以拿下5.3分，1.4籃板，0.5助攻，並有著36.8％的三分命中率。雷霆把阿賓尼斯裁掉後，目前陣容有正式合約的球員未達12人，接下來必須要在2週內於自由市場中簽下一名球員，或選擇以10天短約簽下一名球員來滿足最低參賽標準。

▲阿賓尼斯。（圖／CFP）