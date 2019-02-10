運動雲

> >

雷霆裁掉射手阿賓尼斯　全隊竟不足規定登錄12人

ETtoday運動雲

▲雷霆阿賓尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿賓尼斯因為個人事情被雷霆裁掉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雖然交易截止日已經過了2天，但仍有許多球隊在為季後賽做準備，並簽約與裁員，其中西區豪強之一的雷霆在今日宣布將西班牙射手阿賓尼斯(Alex Abrines)裁掉，原因是他有著「個人事情」但詳情並未透露，而現在雷霆有正式合約球員並未達12人，接下來必須在自由市場簽下一名球員或10天的短約。

自從去年12月24日以來，阿賓尼斯因為個人原因只為雷霆出戰2場比賽，分別為1月29日對決魔術出賽6分鐘、2月1日對決熱火出賽9分鐘，不過由於他目前無法專注在球場經過與球隊討論後，雷霆也正式將他裁掉，讓他專心處理個人問題，但對於私事詳情並未透露，而在這段期間內，球隊仍非常支持阿賓尼斯的決定。

阿賓尼斯在2013年被雷霆選中，但他隨後仍在歐洲打球，直到2016年才正式與雷霆簽下4年合約踏入NBA，在場上擔任得分後衛，是雷霆替補重要一員，季初對戰黃蜂他更扮演板凳暴徒狂轟25分，幫助球隊克服19分的落後並拿下勝利。不過由於他的防守能力較為薄弱，加上施洛德(Dennis Schroder)、迪亞洛(Hamidou Diallo)等人都有出色的發揮，也很好的頂替他的空缺，奧克拉荷馬自然也願意放人。

本賽季阿賓尼斯出賽31場比賽，場均上場19分鐘可以得到5.3分，1.5籃板，0.6助攻。而在雷霆效力3個賽季共174場比賽，他場均可以拿下5.3分，1.4籃板，0.5助攻，並有著36.8％的三分命中率。雷霆把阿賓尼斯裁掉後，目前陣容有正式合約的球員未達12人，接下來必須要在2週內於自由市場中簽下一名球員，或選擇以10天短約簽下一名球員來滿足最低參賽標準。

▲阿賓尼斯扮演板凳暴徒單節轟下15分。（圖／CFP）

▲阿賓尼斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷霆阿賓尼斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

前大都會總管爆料洋基回頭搶馬查多　開價7年2.2億美元

大聯盟未來身價2億等級巨星（六）　現代棒球神獸楚特

白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

讀者回應

﻿

最新新聞

1帕森斯明星賽後重返灰熊出賽陣容

2林書豪不排除要求買斷

3雷霆裁掉射手阿賓尼斯再找自由球員

4巨人總管：與哈波見面不是作秀

5大谷揮棒猛力量大　媲美卡布雷拉

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

4前總管爆料洋基報價馬查多2.2億

5MLB未來2億元男（六）神獸楚特

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366