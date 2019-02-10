「一人左」將絕跡？　大聯盟擬牛棚登板最少得投3人

▲羅辛（Chris Rusin）為近代最具代表性的「一人左」之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）為了加快比賽節奏，擬定在新的賽季制定「後援投手至少要投3名打者」的新規則，但這也代表「一人左」（LOOGY）這種特定功能性投手未來可能消失。

各隊常在牛棚中安排特定工作的投手來針對對手強力打者，由於左投得相對稀少加上左投剋左打的概念，衍伸出「一人左」的牛棚投手，1987年聯盟中一共有20位一人左，到了2017年則成長到66位，不過在曼弗瑞德正在推動的新制度之下未來可能消失。

由於一人左登場加上退場必須花上2次的練投時間，為了加快比賽節奏，曼佛瑞德在2019年賽季季前會議提出後援投手上場最少要投3名打者的新規則，但根據勞資協議這必須要得到球員工會同意才能夠實施。

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

曼弗瑞德2015年上任後就致力於加快比賽節奏、增加得分來增加比賽精彩度，藉此吸引更多年輕族群，而他當時就主張要限制2013年被匹茲堡海盜發揚光大的「防守佈陣」。

除了後援投手的限制，這次曼弗瑞德還提出投球計時限制的新規則，球員工會則是提出國聯實施指定打擊、球隊戰績未達標準受到選秀順位後退逞罰的2個主要議題，不過指定打擊議題因為牽涉太廣，曼弗瑞德表示2019年難以上路，最快要等到2021年勞資協議之後的2022年賽季。