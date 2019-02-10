牽涉層面太廣遭拒　國聯「指定打擊制」最快要等到2022年

▲國聯投手在2019年賽季仍必須上場打擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）致力於加快比賽節奏，藉此吸引年輕族群進場看球。而近日提出的國聯取消指定打擊議題，不過曼弗瑞德以細節太過複雜難以在2019年實施，最快也要等到2022年勞資協議會議結束之後。

大聯盟近期提出3項新規則來跟球員工會等討論，包括投球計時限制、後援投手至少面對3名打者以及國聯實施指定打擊。但根據《USA TODAY Sports》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，曼弗瑞德認為國聯取消指定打擊的這個議題比較複雜，難以倉促在2019年實施，因此他回應最快也要等到2021年勞資協議會議之後，也就是2022年賽季。

上述有關投球層面的限制為大聯盟方所提出，球員工會則主張國聯廢除投手打擊，雖然短期內難以實行，但曼弗瑞德很高興球員能夠提出議題與聯盟一起討論，「有些議題的層面比較廣，在開季之前是討論不完的，也因此我們現在必須專注於能夠很快就討論出結果的議題。」

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

球員工會還建議聯盟，將交易截止日提前順勢增加開放40人名單的時間，藉此讓更多年輕球員有站上大聯盟的機會。不過這方面的問題比國聯實施指定打擊還要更複雜，「這個大大牽涉到經濟效應，這跟單純的改棒球規則完全不同，」曼弗瑞德解釋，「不過我認為工會也這樣的反應是很好的，但球場上的議題與經濟上的議題是不一樣的。」

美聯1973年開始實施指定打擊制度，但國聯並未跟進。傳統的棒球人認為指定打擊是在破壞比賽，因為投手打擊會連帶代打、換投時機，這都考驗著教練的功力也影響著比賽的勝負，而支持指定打擊的一方最初是認為，將普遍不擅打擊的投手棒次換成強打者，不僅能提升比賽精彩度也能保護投手。