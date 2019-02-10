運動雲

> >

繼承甜瓜背號入選明星賽　塞爾維亞禁區魔術師約基奇　

ETtoday運動雲

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜在金塊時期身披15號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）曾經身穿金塊15號戰袍馳騁沙場，並且多次入選明星賽，不過他在2011年明星賽後出走紐約。金塊15號球衣一直放到2014年才有一名中鋒菜鳥穿上，這名菜鳥今年迎來生涯第4個賽季，帶領球隊打出讓人為之一亮的戰績外，也讓金塊相隔8年再度有球員入選全明星賽，他就是塞爾維亞魔術師「小丑」約基奇（Nikola Jokic）！

儘管約基奇本季繳出生涯年，替金塊化解了8年的明星球員荒，但是在當年他加入球隊之初並不被外界所看好。2014年選秀會上金塊先是以首輪第11順位挑選麥格德瑪特（Doug McDermott）但隨後與公牛交易換來第16順位紐基奇（Jusuf Nurkic），接下來才在第2輪第41順位挑中約基奇。

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊隊在2014年先後挑選了紐基奇、約基奇，最終把後者留下當建隊基石。（圖／達志影像／美聯社）

兩個同為2014年選秀的歐陸長人，儘管身高同為7呎（213公分）球風卻大不相同，紐基奇身材厚實以及有著傳統中鋒的低位單打；但當時的約基奇身材較為肥胖並且主要有著面框投射能力，體能也不如紐基奇。

約基奇在被金塊挑中後並沒有馬上加入球隊，而是留在歐洲再打1季，並且在2014-15賽季亞得里亞聯賽中拿到MVP，此聯賽前一年的MVP是目前灰狼隊前鋒薩里奇（Dario Saric）。在選秀會隔年夏天約基奇正式加入金塊隊。

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇體能不出色，不過靠著技巧打出一片天。（圖／達志影像／美聯社）

新秀年正巧碰上紐基奇開季受傷，儘管在金塊主打跑轟的小陣容中，內線主要由法瑞德（Kenneth Faried）扛下，不過約基奇很快就展現天份讓主帥馬龍（Mike Malone）注意到他，在球季前半段戰績不佳後，馬龍變陣讓約基奇擔任先發，在新秀賽季約基奇在平均上場21分鐘裡繳出場均10分、7籃板、2.4助攻。

約基奇可謂當今最會傳球的長人，他的傳球天賦在生涯第2個賽季開始展露，馬龍也開始讓他在高位持球策應，他也頻頻傳出精湛的leading pass，不只半場進攻的傳導，約基奇也能在後場抓下防守籃板後直接推進快攻或是長傳給隊友touchdown。

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇有著優異的策應能力。（圖／達志影像／美聯社）

本季約基奇展現出領袖氣息，帶領丹佛金塊以37勝18敗高居西區第2，陣中有7名球員場均得分高於雙位數，多是靠著傳導得分，團隊場均助攻27.6次僅次於衛冕軍勇士，球隊裡的助攻王是中鋒約基奇的7.7次，他也是全聯盟中鋒助攻王，距離排名第二的小賈索（Marc Gasol）4.7次足足多了有3次之多。

關鍵字： NBA金塊約基奇Nikola Jokic
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

走過離隊風波　林志祥後悔自己沒做好

前大都會總管爆料洋基回頭搶馬查多　開價7年2.2億美元

球場與規則不同　唐西奇認為在NBA得分比歐洲聯賽容易

中職／客串變成正職　林祐樂蹲捕歸功郭李教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1彈跳怪物米歇爾　明星賽空戰啟動

2紮實出擊　塞瑟夫高人氣中鋒入選

3繼承甜瓜背號　禁區魔術師約基奇　

4曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

5前總管爆料洋基報價馬查多2.2億

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3走過離隊風波　林志祥後悔沒做好

4前總管爆料洋基報價馬查多2.2億

5唐西奇認為在NBA得分比歐洲容易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366