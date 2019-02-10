繼承甜瓜背號入選明星賽　塞爾維亞禁區魔術師約基奇　

▲甜瓜在金塊時期身披15號戰袍。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）曾經身穿金塊15號戰袍馳騁沙場，並且多次入選明星賽，不過他在2011年明星賽後出走紐約。金塊15號球衣一直放到2014年才有一名中鋒菜鳥穿上，這名菜鳥今年迎來生涯第4個賽季，帶領球隊打出讓人為之一亮的戰績外，也讓金塊相隔8年再度有球員入選全明星賽，他就是塞爾維亞魔術師「小丑」約基奇（Nikola Jokic）！

儘管約基奇本季繳出生涯年，替金塊化解了8年的明星球員荒，但是在當年他加入球隊之初並不被外界所看好。2014年選秀會上金塊先是以首輪第11順位挑選麥格德瑪特（Doug McDermott）但隨後與公牛交易換來第16順位紐基奇（Jusuf Nurkic），接下來才在第2輪第41順位挑中約基奇。

▲金塊隊在2014年先後挑選了紐基奇、約基奇，最終把後者留下當建隊基石。（圖／達志影像／美聯社）



兩個同為2014年選秀的歐陸長人，儘管身高同為7呎（213公分）球風卻大不相同，紐基奇身材厚實以及有著傳統中鋒的低位單打；但當時的約基奇身材較為肥胖並且主要有著面框投射能力，體能也不如紐基奇。

約基奇在被金塊挑中後並沒有馬上加入球隊，而是留在歐洲再打1季，並且在2014-15賽季亞得里亞聯賽中拿到MVP，此聯賽前一年的MVP是目前灰狼隊前鋒薩里奇（Dario Saric）。在選秀會隔年夏天約基奇正式加入金塊隊。

▲約基奇體能不出色，不過靠著技巧打出一片天。（圖／達志影像／美聯社）



新秀年正巧碰上紐基奇開季受傷，儘管在金塊主打跑轟的小陣容中，內線主要由法瑞德（Kenneth Faried）扛下，不過約基奇很快就展現天份讓主帥馬龍（Mike Malone）注意到他，在球季前半段戰績不佳後，馬龍變陣讓約基奇擔任先發，在新秀賽季約基奇在平均上場21分鐘裡繳出場均10分、7籃板、2.4助攻。

約基奇可謂當今最會傳球的長人，他的傳球天賦在生涯第2個賽季開始展露，馬龍也開始讓他在高位持球策應，他也頻頻傳出精湛的leading pass，不只半場進攻的傳導，約基奇也能在後場抓下防守籃板後直接推進快攻或是長傳給隊友touchdown。

▲約基奇有著優異的策應能力。（圖／達志影像／美聯社）



本季約基奇展現出領袖氣息，帶領丹佛金塊以37勝18敗高居西區第2，陣中有7名球員場均得分高於雙位數，多是靠著傳導得分，團隊場均助攻27.6次僅次於衛冕軍勇士，球隊裡的助攻王是中鋒約基奇的7.7次，他也是全聯盟中鋒助攻王，距離排名第二的小賈索（Marc Gasol）4.7次足足多了有3次之多。