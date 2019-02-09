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陳建州創造寶島夢想家炫風（上）　球隊品牌包裝

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▲▼陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家領隊陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／專題報導

隸屬於ABL聯盟的寶島夢想家，雖然創隊第一個賽季僅獲1勝，但仍吸引不少球迷來到彰化體育館看球，第2個賽季開季6連勝也帶著票房起飛，開幕週11200人進場、周邊總營收超過400萬新台幣。領隊陳建州成功將他過去在SBL的經驗移植到夢想家，2大經營重點其一就是「包裝」。

▲寶島夢想家主昌開幕戰擊敗香港東方。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家主場開幕週盛況。（圖／寶島夢想家提供）

球隊品牌包裝

高票房不只戰績要好，球隊也需要包裝，像是台灣球迷最瘋狂的HBL是靠著「熱血、拚勁」來包裝，寶島夢想家則是「夢想舞台」來賦予一支球隊或是一個聯賽不同的價值。HBL就是如此吸引有相同價值觀的年輕人進場吶喊，夢想家也達到相同的效果。

演藝、籃球雙棲的陳建州，過去在台啤擔任副領隊兼行銷總監，打造出「態度」的球隊形象深植人心，甚至還費時兩年拍了記錄片《態度》，創造台籃另一個熱潮，學校、街頭籃球場都可見綠色態度T恤的蹤影。

陳建州表示在台啤以及後來的台灣大到現在富邦勇士，他在做的都是「運動（籃球）行銷」，簡單來說都是在推廣一支籃球隊，但到了現在自己出資與其他股東一同成立寶島夢想家之後，就變成「行銷運動（籃球）」，因為現在必須加入收支方面的考量。

不管是運動行銷還是行銷運動，陳建州認為，一支球隊能夠吸引到球迷進場支持，那球隊的中心價值必須獲得大部份他們的認同，該如何做？那就是「創造感動」來感動球迷。

▲黑人陳建州「ABL寶島夢想家 第二季賽前記者會」▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲寶島夢想家開季記者會。（圖／記者周書羽攝）

Dream Big X 決心

「寶島夢想家就是個『夢想舞台』，」陳建州說道，「這個世代的台灣人生活不容易，所以才會有『小確幸』這個價值觀，因為一點小事而讓一天更滿足。但我不想要只有這樣，我要的是『Dream Big』，我也希望把這樣的訊息分享出去。」

而經過夢想家第一年的失利後，他體悟到一個新的哲學「贏球就是最棒的行銷」。「今年我們簽約田壘、李學林、陳世念3名過去中華隊主力球員，除了原本的『夢想舞台』，本季還打出『決心』這個口號，」陳建州說道，「就是要展現我們幾個股東，要好好經營夢想家的決心給球迷們看！」

除了陣容上的大肆補強，夢想家還提升了他們的主場-彰化體育館硬體設備，讓看球的享受度大大升級。20萬包廂季票、3萬場邊VIP季票，享有NBA板凳席等級座椅，餐點、服務以及限定版應援周邊商品等，讓2種季票全數秒殺，而開賽前的聲光效果、歌手擔任演唱佳賓、專屬拉拉隊，加上每個主場週不同的中場活動，對於台灣籃球迷來說幾乎都是新的體驗，第2個主場週2天也有8000票房的佳績，成為台灣目前最吸「金」的籃球隊。

相關連結：陳建州創造寶島夢想家炫風（下）　在地經營融入彰化

關鍵字： 寶島夢想家ABL陳建州
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