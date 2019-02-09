陳建州創造寶島夢想家炫風（下）　在地經營融入彰化

▲寶島夢想家股東群，（圖左）領隊陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／專題報導

隸屬於ABL聯盟的寶島夢想家，雖然創隊第一個賽季僅獲1勝，但仍吸引不少球迷來到彰化體育館看球，第2個賽季開季6連勝也帶著票房起飛，開幕週11200人進場、周邊總營收超過400萬新台幣。領隊陳建州成功將他過去在SBL的經驗移植到夢想家，2大經營重點其一就是「在地經營」。

▲夢想家休兵日進行在地服務。（圖／寶島夢想家提供）

寶島夢想家對彰化來說不是負擔

雖然SBL球隊大多都有城市冠名，但在地認同並沒有那麼明顯，這是領隊陳建州與其他股東想要去改變的，他們不只是將球隊主場訂為彰化體育館，並且每場主場都在此進行，他們還要尋求在地認同。

「我們不想讓彰化在地覺得，夢想家把主場訂在這邊是個負擔，會帶來其他負面效應，」陳建州說道，「所以我們在休兵日或是休賽期，有安排公益服務的活動，希望能夠與在地拉近距離，進而讓他們知道夢想家不是彰化的負擔，而是彰化的一份子。」

▲夢想家主唱外的胖卡車美食區。（圖／寶島夢想家提供）

創造就業機會

夢想家座落彰化，不僅讓鮮少有籃球賽事能看的彰化人多了一項新的娛樂，陳建州表示，呼應球隊的形象包裝「夢想舞台」，對於籃球懷抱熱情卻無法成為職業選手的人，能夠加入球場、球隊的工作團隊，參與球隊的運作，「估計從去年到現在，夢想家創造了300個就業機會」。

而每次主場週球場廣場的「胖卡車」餐飲區，創造當地商家的賺錢機會，從火車站、高鐵站到球場的距離，幫助計程車司機增加收入。「有一次我做計程車，大哥認出我來也跟我聊了很多夢想家的事情，最後下車前他跟我講了一句話很感動的話，他說『謝謝你把我兒子帶回彰化』。」陳建州驕傲的說道。

▲寶島夢想家主場盛況。（圖／寶島夢想家提供）

籃球不專屬年輕人，而是闔家觀賞的休閒

「籃球不只是年輕人在看，我們幾個股東在經營夢想家的時候，想要打造的是『闔家觀賞』。」陳建州繼續說道，「籃球不只是球賽，背後還有教育的意義，美國的看球文化是包含著這一塊，我們也想要在台灣實現這個理念，讓一家三代都一起來看球。」

籃球賽本身不放棄的精神，以及球員背後的故事，都是有教育意義的，陳建州非常感動，場邊能夠看到一家三代都能來到球場感受籃球魅力的景象。而夢想家也多次力邀曾經懷抱著籃球夢，但因為八仙塵爆意外失去雙腿的生命鬥士黃博煒，在中場時間與球迷分享他的奮鬥故事，藉此帶給球迷更多的人生啟發。

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