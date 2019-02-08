美記曝詹皇想主導湖人隊　魔術強森感到失望

▲詹姆斯。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

隨著交易日截止，湖人並未如願以償得到戴維斯(Anthony Davis)，不過從過去至今，只要有重大交易案都會伴隨與詹姆斯(LeBron James)相關的聲浪，對此NBA記者維西(Peter Vecsey)就驚爆湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)對「詹皇」感到很失望，認為他在操控整個球隊。

本賽季詹姆斯改披紫金戰袍，原先湖人團隊希望他能帶領年輕小將們成長，但隨著賽季過了一半，戴維斯改換與「詹皇」相同的經紀人加上拋出賣我震撼彈後，詹姆斯開始公開招募，洛杉磯也為了追求「一眉哥」將所有年輕小將放上交易檯面，這也違背了當初湖人高層的初衷，對此維西就爆料魔術強森對詹姆斯非常失望，因為他沒有帶領年輕球員，反而施壓管理層去做交易。

▲湖人為了得到戴維斯，幾乎把所有年輕小將放上交易檯面。（圖／CFP）



「這次詹姆斯用了一個錯誤的方式，試圖去顛覆魔術強森正在做的事情，並想要與自己的經紀人來主導球隊。魔術強森和湖人老闆巴斯(Jeanie Buss)一定會感嘆到底怎麼回事，我認為湖人應該交易詹姆斯，若未來這件事情發生我並不會感到驚訝。」

隨後維西繼續補充詹姆斯錯誤的地方，「他應該帶領這些年輕球員成長，但詹姆斯卻拋棄他們，並不尊重任何人。戴維斯是很棒的球員，無疑是全明星，但有什麼成就？他還不夠好，戴維斯僅能帶隊闖入季後賽第二輪而已。」

雖然戴維斯本季仍留在鵜鶘，但目前湖人已經展現高度誠意，已經把全隊年輕小將「梭哈」外界也普遍認為「一眉哥」最終仍會前往洛杉磯與詹姆斯聯手，不過尼克、綠衫軍也都做了搶人準備，今夏戴維斯的動向也是外界關注焦點。

▲美記曝魔術強森對詹皇沒帶領年輕球員感到失望。（圖／達志影像／美聯社）