日職／宋家豪合約年與兩洋投競爭牛棚　增加出賽是關鍵

▲樂天宋家豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷹投手宋家豪今年邁向旅日生涯第第4年，也是4年合約的最後一年，去年球季在球隊戰績較不佳的情況下，8月後出賽為牛棚帶來安定感，今年能否增加出賽是關鍵。

宋家豪在2015年年底與日本職棒樂天金鷹隊簽下4年合約，直到2017年7月31日才成為支配下選手。樂天金鷹去年也將宋家豪排在一軍春訓，可惜最後沒有列入開季名單，直到5月中才在一軍登板，但去年後半季投出佳績，全季出賽40場，相比前年的5場有大幅提升，儘管是牛棚投手，但是在41.2局的投球中，能夠拿下5勝、3敗、6次中繼成功，其中5勝更是近3年旅日台灣投手中單季最多勝。

根據樂天監督平石良介目前布局，岸孝之、則本昂大、辛島航、古川侑利都名列先發投手之列，牛棚則由松井裕樹為中心，宋家豪與布塞尼茨、赫爾、高梨雄平、青山浩二擔綱後援陣。

宋家豪具有150公里以上的剛腕，去年也有好成績作為基礎，但無法忽視兩位洋投帶來的競爭，布塞尼茨日前牛棚練投留給監督好印象，赫爾曼擁有193公分的優勢，直球也很有壓制力，兩人與松井裕樹競爭終結者，也有機會成為布局投手，擠壓宋家豪的表現空間。

洋投布塞尼茨（Alan Busenitz）和赫爾曼（Frank Herrmann）都將與宋家豪一起從11日開始的金武基地訓練，即將到的實戰，宋家豪可得把握機會，樂天預計2月16日與17日與羅德比賽。

▲樂天金鷹宋家豪。（圖／截自太平洋聯盟TV）