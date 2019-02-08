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潘斯回老家德州再戰　與遊騎兵簽小聯盟約邀春訓

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▲▼潘斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲前巨人球星潘斯以小聯盟合約加盟遊騎兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前巨人明星外野手潘斯（Hunter Pence）去年合約結束後就未獲巨人續約，根據MLB記者海曼（ Jon Heyman）報導，遊騎兵於8日以小聯盟合約簽下潘斯，潘斯同時也受遊騎兵邀約至大聯盟春訓。來自德州的潘斯將在家鄉再拼重返大聯盟的機會。

35歲的潘斯於大聯盟打滾12年，在效力巨人8年期間於2012年與2014年助巨人奪下世界大賽冠軍，他也因此三度入選明星賽，但他去年球季因手指受傷後打擊表現就寫下生涯新低，打擊率跌至0.226，上壘率則只有0.258，巨人也因此未與他續約。

潘斯去年球季結束後外界普遍預測他會退休，但他仍有續戰大聯盟念頭，並表示希望獲得其他球隊的春訓邀約，8日他獲遊騎兵小聯盟合約與大聯盟春訓邀約，根據MLB記者海曼報導，遊騎兵提供給潘斯的是基本工資的200萬美元與125萬的激勵獎金。

潘斯為德州沃斯堡市人，於生涯尾聲與家鄉球隊遊騎兵簽下小聯盟合約宛如返鄉再出發。潘斯去年球季結束仍有隨巨人隊參加多明尼加冬季聯盟調整打擊，遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）表示潘斯與球隊風格相符，他認為能夠走出舒適圈得球員不多，潘斯選擇加入遊騎兵重新激勵自己，也讓球團留下深刻印象。

▼潘斯為巨人2012年與2014年奪冠功臣。(圖／資料照)

巨人隊潘斯Hunter Pence。(圖／駐美特約攝影李宏政攝)

關鍵字： 巨人遊騎兵潘斯MLB
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