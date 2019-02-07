「本人超甜！」贏大谷翔平　羽生結弦獲日情人節最想約會對象

▲ 羽生結弦 。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

日本「滑冰王子」羽生結弦去年2月平昌冬奧勇奪金牌，成為66年來首位2連霸的選手，吸引一大票少女和師奶粉絲，日前日本國內一間婚禮公司進行平成年最後一次情人節票選活動，在體育選手項目中，羽生結弦更是勇奪最想和他約會（送巧克力）的第一名。

▼羽生結弦在群星花式溜冰表演賽。（圖／路透社）

羽生結弦曾獲兩屆冬季奧運金牌、兩屆世界花式滑冰錦標賽金牌、四屆國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽總決賽金牌，高顏值加上可愛的模樣，每每出賽都吸引大票粉關注，且因為喜歡小熊維尼的關係，比賽結束後都會收到超過百來個小熊維尼，讓會場下起「小熊維尼雨」。

▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

而在日前該舉辦的票選活動中，投票者多是20至30多歲的女性，羽生結弦得票數力壓大聯盟天使二刀流球星大谷翔平、以及師弟宇野昌磨，獲得第一，此票選也羅列了投票女生描述如何送巧克力或是和對象約會的場景，羽生結弦的部分，有票選者提到，「在溜冰場等他訓練結束，將巧克力遞過去說聲辛苦了」、「看到他的笑容就覺得太治癒，像吃巧克力一樣甜蜜。」「他本人就已經夠甜了。」

不過有趣的是，對於大谷翔平，女性投票者則有不同想像，「」把巧克力做成棒球造型送給他」、「像是一邊牽手一邊看著夕陽，趁不經意把巧克力給他」、「在觀眾席後方投擲巧克力，他能夠漂亮的接住！」

▼宇野昌磨。（圖／路透社）