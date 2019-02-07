韓職／禮拜五門票也秒殺！直擊大田超人氣老牌韓華鷹主場

▲大田韓華鷹。（圖／記者楊舒帆攝）

文／楊舒帆

韓職韓華鷹是老牌球隊，去年成績竄升，睽違11年再進季後賽，人氣回升，舊球場觀眾席少，設備較為老舊，因此最近正在討論蓋新球場。

韓華鷹主場位於大田，大田在韓國忠清南道東南部是交通樞紐，韓華鷹創立於1985年，是第7個韓職球隊，1999年創隊13年後首度拿總冠軍，其實一開始大田球場是斗山熊前身OB熊的主場，遷到首爾之後，1985年就成為韓華鷹球場，2015年獲得冠名權，稱為「韓華生命棒球場」。

▲大田韓華鷹主場。（圖／記者楊舒帆攝）

韓華生命球場建造於啟用於1964年，是目前10支球團主場中最古老的一座，在英雄隊將主場從木洞遷至高尺洞巨蛋後，大田球場成為觀眾席數最少的球場，只有15000席，雖然幾經改建比起以前舒適，但還是無法抹去一些老球場的痕跡。

韓華球場座位席相當壅擠，一、二層看台太近也存在視覺死角，就像新莊棒球場第一層最上排座位一樣，但這支老牌球隊的球迷相當熱情，讓人印象深刻。過去樂天巨人球場曾被譽為世界最大型卡拉OK，大田主場則被嘲諷為最大佛寺，不過應援曲在近年來有所改善，已經加入KPOP的元素了。

這天來到韓華球場已經接近開打時間，禮拜五的晚上，沒想到已經剩下外野門票，還好有提早來，否則應該會買不到票，好險內外野沒有管制的太嚴格，仍可以繞過去內野看比賽，只是沒有座位席，不少球迷也是站在走道上看，沒有特別管制。韓華鷹的美食街蠻豐富，應有盡有，但相對狹小的空間，當天滿場的情況人潮就壅擠，而且垃圾滿地，相對較髒亂一些。

▲大田韓華鷹左外野視角。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹外野票價8000韓元。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹主場座位分布。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹本壘後方桌席。（圖／記者楊舒帆攝）

韓華鷹去年戰績維持在中段班甚至獲得季後賽資格，終於擺脫長年爛隊的形象，不知道是不是因此人氣看漲，抑或是當地球迷本身就很支持這支球隊，無關戰績好與壞。韓華鷹的周邊商品店琳瑯滿目，連韓華巴士、大田球場的模型都有，還有韓國傳統遊戲擲柶遊戲的道具，當然各式各樣的吉祥物及球隊相關商品也不能少。

▲大田韓華鷹主場門口大型看板。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹周邊商品商店。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹周邊商品商店，球帽區。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹周邊商品商店，擲柶遊戲的道具。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹，巴士模型。（圖／記者楊舒帆攝）

大田最有名的麵包店聖心堂也很有韓華鷹的氛圍，就在我們比賽當天下午光顧時，就發現店裡的店員都穿上當天對戰組合的韓華鷹與斗山熊的球衣，櫃台上方也充滿韓職旗幟，從大田最熱鬧的中央路站周邊到球場內外，比賽中球迷投入應援，比賽後包圍巴士的盛況，都能感受到大田球迷的熱情。

▲▼大田聖心堂總店。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田聖心堂總店，櫃台上方有韓職旗幟，店員穿球衣。（圖／記者楊舒帆攝）

大田是知名韓星宋仲基的故鄉，也有不少美食，我們選擇了宋仲基推薦的名店「大善刀削麵」，店裡不少名人來訪的痕跡，過去效力韓華鷹的旅美左投柳賢振也到訪過，麵的口感的確很Q彈，不過整體食物吃起來偏辣，如果怕辣的人可得記得向店家調整辣度呀！

大田市場很傳統也隱藏很多美食，市場附近也有年輕人聚集的街道，前往球場前也可以到這些地方先來體驗韓國不同城市的樣貌，當然也很期待大田蓋新球場，能讓球迷感受到更好的設施服務。

▲大田大善刀削麵。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼大田大善刀削麵，宋仲基(上)、柳賢振(下)來過。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田中央路站附近。（圖／記者楊舒帆攝）







▲大田市場一景。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大田韓華鷹主場「韓華生命棒球場」地圖。