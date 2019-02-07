運動雲

> >

中職／兄弟拚冠得鞏固後防　李振昌扮演重要角色

ETtoday運動雲

▲中信兄弟投手李振昌。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟投手李振昌。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟上季戰績墊底，無緣晉級季後賽，打線火力出現斷層之外，牛棚戰力不足也是主因之一，本季挑戰總冠軍，必須鞏固後防，李振昌扛終結者任務，扮演重要角色。

李振昌2018年自美返台投入選秀，為兄弟第一指名，簽下3年月薪62萬合約，去年7月底投入比賽，26場出賽有1勝13救援成功、防禦率僅1.42、每局被上壘率1.11。

兄弟投手群去年繳出5.09防禦率為全聯盟最差，牛棚防禦率5.43排名倒數第2，去年在牛棚有穩定貢獻的鄭凱文本季有意調回先發，春訓以先發方式調整，牛棚若少了他，對戰力是一大影響，總教練伯納透露，還是會希望李振昌以牛棚為主，「我們需要一個有經驗的投手在後面，但會在春訓期間做決定。」

有李振昌鞏固後防，兄弟仍將牛棚視為補強重點，而去年季後傳出郭泓志有望改披兄弟戰袍，領隊劉志威證實內部確實討論過。若郭泓志真的加入兄弟，在球技以及身體依舊保持健康之下，將成兄弟重要的左投戰力。

李振昌本季繼續擔任終結者，春訓也特別多練新球種，以應付中職各隊的強打，對於將是Lamigo桃猿陳禹勳拚3連霸的最大勁敵，他強調「救援王」可遇不可求，尤其是面對戰力堅強的桃猿，「自己想拚救援王也要球隊多贏球，贏球還必須在3分內，自己做好自己本份最重要。」

▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,郭泓志最後登板畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

熱門新聞

「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

走過離隊風波　林志祥後悔自己沒做好

職棒生涯仍有夢　林志祥不放棄任何機會

比賽打到一半！獨行俠告知巴恩斯被交易到國王　換傑克森+藍道夫

交易大限倒數12小時林書豪何去何從？　傳聞國王、拓荒者有興趣

洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1遊戲跟得上亞奧運4年一次頻率？

2電競正式入主杭州亞運存在變數

3直擊大田超人氣老牌韓華鷹主場

4直擊光州起亞冠軍盃球場

5拚千安百轟百盜　張志豪還有目標

熱門新聞

1不要就拉倒　湖人開出對AD最終報價

2走過離隊風波　林志祥後悔沒做好

3職棒仍有夢　林志祥不放任何機會

4獨行俠交易巴恩斯到國王

5交易大限倒數林書豪何去何從？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

07/22富邦 vs 兄弟 賽前，台灣菸酒公司副總張黎明擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366