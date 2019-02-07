中職／兄弟拚冠得鞏固後防　李振昌扮演重要角色

▲中信兄弟投手李振昌。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟上季戰績墊底，無緣晉級季後賽，打線火力出現斷層之外，牛棚戰力不足也是主因之一，本季挑戰總冠軍，必須鞏固後防，李振昌扛終結者任務，扮演重要角色。

李振昌2018年自美返台投入選秀，為兄弟第一指名，簽下3年月薪62萬合約，去年7月底投入比賽，26場出賽有1勝13救援成功、防禦率僅1.42、每局被上壘率1.11。

兄弟投手群去年繳出5.09防禦率為全聯盟最差，牛棚防禦率5.43排名倒數第2，去年在牛棚有穩定貢獻的鄭凱文本季有意調回先發，春訓以先發方式調整，牛棚若少了他，對戰力是一大影響，總教練伯納透露，還是會希望李振昌以牛棚為主，「我們需要一個有經驗的投手在後面，但會在春訓期間做決定。」

有李振昌鞏固後防，兄弟仍將牛棚視為補強重點，而去年季後傳出郭泓志有望改披兄弟戰袍，領隊劉志威證實內部確實討論過。若郭泓志真的加入兄弟，在球技以及身體依舊保持健康之下，將成兄弟重要的左投戰力。

李振昌本季繼續擔任終結者，春訓也特別多練新球種，以應付中職各隊的強打，對於將是Lamigo桃猿陳禹勳拚3連霸的最大勁敵，他強調「救援王」可遇不可求，尤其是面對戰力堅強的桃猿，「自己想拚救援王也要球隊多贏球，贏球還必須在3分內，自己做好自己本份最重要。」





▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）