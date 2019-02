比賽打到一半！獨行俠告知巴恩斯被交易到國王　換傑克森+藍道夫

▲巴恩斯(Harrison Barnes)被交易至國王。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

在換來波辛基斯(Kristaps Porzingis)之後,獨行俠再次於7日進行大交易,將主力前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)送往國王,換取二年級生傑克森(Justin Jackson)以及老將藍道夫(Zach Randolph)。

2016年勇士降臨杜蘭特(Kevin Durant)導致沒有空間續留巴恩斯,獨行俠趁勢以4年9400萬美元搶下,期待他成為球隊未來核心,而在確立將以唐西奇(Luka Doncic)、波辛基斯為重建主軸後,決定將其交易。這筆交易尷尬的點在於,當時巴恩斯還隨隊作客黃蜂,打到第三節就被換下場坐板凳,播報台也向球迷宣布這個交易案。

巴恩斯本季年薪高達2410萬美元,明年則是2510萬美元的球員選擇權,根據《ESPN》知名籃球記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導,國王將會與他商討續下長約。

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV