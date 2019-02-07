比賽打到一半！獨行俠告知巴恩斯被交易到國王　換傑克森+藍道夫

▲巴恩斯（Harrison Barnes）被交易至國王。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在換來波辛基斯（Kristaps Porzingis）之後，獨行俠再次於7日進行大交易，將主力前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）送往國王，換取二年級生傑克森（Justin Jackson）以及老將藍道夫（Zach Randolph）。

2016年勇士降臨杜蘭特（Kevin Durant）導致沒有空間續留巴恩斯，獨行俠趁勢以4年9400萬美元搶下，期待他成為球隊未來核心，而在確立將以唐西奇（Luka Doncic）、波辛基斯為重建主軸後，決定將其交易。這筆交易尷尬的點在於，當時巴恩斯還隨隊作客黃蜂，打到第三節就被換下場坐板凳，播報台也向球迷宣布這個交易案。

巴恩斯本季年薪高達2410萬美元，明年則是2510萬美元的球員選擇權，根據《ESPN》知名籃球記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王將會與他商討續下長約。

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV — SportsCenter (@SportsCenter) 2019年2月7日

巴恩斯為2012年首輪第7順位新秀，在勇士待了4年，期間於2015年隨隊奪冠，本季48場出賽，場均17.8分、4.3籃板、1.3助攻，相較於轉隊過來第一年的19.2分、5籃板、1.5助攻有所下滑。

進入生涯第17個賽季，藍道夫自從去年3月開始就沒有任何出賽紀錄，本季來到合約最後一年，年薪1170萬美元。傑克森為去年首輪第15順位新秀，主打前鋒的他場均貢獻6.7分、2.8籃板。