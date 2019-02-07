運動雲

> >

比賽打到一半！獨行俠告知巴恩斯被交易到國王　換傑克森+藍道夫

ETtoday運動雲

▲小牛，巴恩斯（harrison barnes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴恩斯（Harrison Barnes）被交易至國王。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在換來波辛基斯（Kristaps Porzingis）之後，獨行俠再次於7日進行大交易，將主力前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）送往國王，換取二年級生傑克森（Justin Jackson）以及老將藍道夫（Zach Randolph）。

2016年勇士降臨杜蘭特（Kevin Durant）導致沒有空間續留巴恩斯，獨行俠趁勢以4年9400萬美元搶下，期待他成為球隊未來核心，而在確立將以唐西奇（Luka Doncic）、波辛基斯為重建主軸後，決定將其交易。這筆交易尷尬的點在於，當時巴恩斯還隨隊作客黃蜂，打到第三節就被換下場坐板凳，播報台也向球迷宣布這個交易案。

巴恩斯本季年薪高達2410萬美元，明年則是2510萬美元的球員選擇權，根據《ESPN》知名籃球記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王將會與他商討續下長約。

巴恩斯為2012年首輪第7順位新秀，在勇士待了4年，期間於2015年隨隊奪冠，本季48場出賽，場均17.8分、4.3籃板、1.3助攻，相較於轉隊過來第一年的19.2分、5籃板、1.5助攻有所下滑。

進入生涯第17個賽季，藍道夫自從去年3月開始就沒有任何出賽紀錄，本季來到合約最後一年，年薪1170萬美元。傑克森為去年首輪第15順位新秀，主打前鋒的他場均貢獻6.7分、2.8籃板。

關鍵字： 獨行俠巴恩斯國王藍道夫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

湖人「天賦組合包」仍不心動？　戴維斯交易案幾乎破局

巫師清薪資送走「億元男」波特　從公牛獲得帕克、波提斯

鵜鶘想要坦圖　名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

火箭三方交易送克里斯、奈特到騎士　從國王接收尚波特

讀者回應

﻿

最新新聞

1外媒建議湖人搶艾靈頓

2獨行俠唐西奇新秀第三次大三元剋黃蜂

3表弟苦等1年回歸完美融入勇士

4灌籃王拉文克服膝傷閃耀風城

5獨行俠交易巴恩斯到國王

熱門新聞

1不要就拉倒　湖人開出對AD最終報價

2洋基NY Logo由來與6個冷知識

3湖人與鵜鶘洽談戴維斯幾乎破局

4巫師清薪資送走波特

5名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

07/22富邦 vs 兄弟 賽前，台灣菸酒公司副總張黎明擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366