科學化訓練產物　吳東霖的網壇修煉

▲吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／採訪報導

20歲年輕網球好手吳東霖目前世界排名369，在男子選手當中僅次莊吉生和楊宗樺排名第三。讓人印象最深刻的，大概就是喜歡在臉書上分享讓人歎為觀止的重量訓練影片了。而今年面對新的球季，他也有不一樣的想法。

由於2019年網壇積分全面改制，在ITF未來中必須在總獎金兩萬五美元的賽事打到4強，才能取得ATP積分，大幅提高闖到職業網球門檻。也因此吳東霖在去年開始越級打怪，不斷衝擊實力更強的挑戰賽，才有現在的排名。不過計劃趕不上變化，由於挑戰賽會外賽名額縮減，以369名的排名不一定能排進去。 現在他要不回去打ITF賽事，或是像說走就走的背包客一樣，只要發現擠進會內賽名單，就得馬上訂機票出發。

「計劃趕不上變化，沒比賽就要追求實質的進步，成績都只是最後的結果。」除了球技，吳東霖最為人知的就是體能訓練，他希望持續增強耐力，並且拿出真正頂尖選手的樣子。「對自己的要求要拉高，練習每顆球都要有世界前30選手的水準。從腳步、思想再到揮拍都是。」

去年轉戰挑戰賽，他發現不僅對手實力天差地別，還因為有了球僮沒辦法像ITF未來賽一樣撿球趁機拖時間，讓他一度不適應。「要先輸過，輸了就下次再來。錯了就學，再錯就再學。」而今年網球賽事更嚴格執行發球25秒的規定，比賽強度更高。「我要有一場打3盤，能打一整個禮拜的耐力！」

「有實力就不怕那些有的沒的。我從小到大沒什麼不如意的事，但沒人一直那麼順，總要先苦過。我現在每天練球都很開心。」專業運動員對營養攝取相當要求，吳東霖也因此練就一身好廚藝，能夠料理牛排、鴨胸等主菜，還自製沾醬，相當夠水準。「台灣外食還滿不符合運動員需求的，吃得健康差很多，我現在更有活力。」吳東霖現在心態更為到位，準備迎接更高水準職業網球的挑戰。