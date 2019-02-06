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工具人佔優勢　張育成加州自主練打準備大聯盟春訓

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▲張育成自主訓練。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

▲張育成自主訓練。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

張育成邁向旅美生涯第6年，原本去年9月很有機會靠擴編上大聯盟，最後球隊陣容考量沒有拉上他，不過他依然具有「工具人」的優勢，新球季印地安人內野有一番異動，可能在春訓就會嘗試讓他加入各種陣型。

主要是因為原本較常守三壘的拉米瑞茲（Jose Ramirez），2018年球季為了讓新秀迪亞茲（Yandy Diaz）有更多出賽機會而移防三壘，但季後迪亞茲被交易到光芒，換來只能守一壘和外野的包爾斯（Jake Bauers），內野空位又多了出來。

在春訓之前已經有不少印地安人球迷好奇球團會怎麼做，尤其好奇張育成的角色會擺在哪裡？有人認為三壘，也有人認為是二壘，守備位置引起討論，更何況他其實還有外野的經驗，能做為調度的活棋，就考驗著教練團如何綜合考量，當然張育成能否保握機會讓大家留下深刻印象也將會是關鍵。

值得一提的是，張育成守備方面去年有大幅度進步，前年游擊區失誤25次，去年94場只失誤9次，守備率0.975，他曾提到，「大聯盟春訓接受教練一對一指導，對我有很大的幫助。」今年大聯盟春訓將會有更多的守備訓練考驗等著他。

張育成提前在1月24日前往美國加州自主訓練，特別針對打擊軌跡做調整與修正，10日再回亞歷桑納準備春訓，2月23日開始就有熱身賽等著他。

▲▼旅美好手張育成記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲旅美好手張育成。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 印地安人張育成
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