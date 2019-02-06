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想成下一個詹皇再等等　受三分球限制發展的西蒙斯

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▲▼西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯有著滿滿天賦來問鼎未來聯盟一哥。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人詹姆斯（Lebron James）有著「詹皇」的稱號，近年也出現一名接班人，七六人西蒙斯（Ben Simmons）便是打著「小王子（Fresh Prince）」的名號準備好要成為下一個詹皇。可惜事實殘酷，他首要解決的便是三分球問題，主打控球前鋒的西蒙斯三分外線幾近於零，生涯至今打了百餘場，三分命中數依舊尚未開張。

▲▼西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯用前鋒身材打著控球後衛。（圖／達志影像／美聯社）

來自澳洲的西蒙斯在2016年選秀會被七六人挑中，以狀元之姿加入NBA，不過在打夏季聯賽時，因右腳骨折導致整季報銷。2017-18他則強勢迎來生涯菜鳥年，以場均15.8分、8.1籃板、8.2助攻的全能表現摘下這遲來一年的新人王獎座。

西蒙斯身高208公分、104公斤是標準鋒線身材，不過在控球造詣上更是了得，新秀賽季總共傳出661次助攻是全聯盟第3多，也與「大帝」恩比德（Joel Embiid）攜手帶領七六人打出52勝30敗，以東區第3叩關季後賽。不僅讓球隊重返睽違6年的季後賽，更讓「相信過程」不再只是口號。

▲▼西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯與恩比德聯手復興費城。（圖／達志影像／美聯社）

儘管西蒙斯因身材優勢有著開闊視野，外加優異的傳球能力，屢屢為隊友製造得分機會，但現今聯盟由勇士隊吹起的「大三分時代」，讓西蒙斯漂亮的數據表上出現了瑕疵，總計生涯出賽了143場比賽，三分外線僅出手了13次並且一球未進，三分命中率始終掛著鴨蛋。

身為控球前鋒的西蒙斯，在球隊戰術體系中長時間在外圍持球，當他毫無外線投射能力之時，除了讓對方防守緊縮外，也會影響到戰術的多樣性；加上恩比德雖然能裡能外，但總不能讓身高7呎（約213公分）的恩比德不斷在外線等待西蒙斯傳球投射三分。因此西蒙斯若能精進投籃能力，受惠的將不只有自己，連帶讓恩比德都能夠在進攻端獲得能量釋放。

▲▼西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯生涯三分命中數依舊掛蛋。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟中主司控球卻不出手三分的球員屬於小眾，像是湖人朗多（Rajon Rondo）、鵜鶘裴頓（Elfrid Payton）都能算在其內，不過像是西蒙斯如此「死不投」的控球，恐怕只剩下勇士李文斯頓（Shaun Livingston）。但相比李文斯頓在球隊擔負的角色，西蒙斯對於投籃這件事完全責無旁貸。

關鍵字： NBA湖人七六人LeBron James詹姆斯Ben Simmons
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