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五超政策不容台人　紀聖珐回台帶俱樂部維持體能先拚國家隊

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▲▼亞洲五人制足球錦標賽,中華vs越南,亞洲五人制,中華五人制,中華隊紀聖珐。（圖／記者季相儒攝）

▲紀聖珐。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

中華五人制旅外好手紀聖珐，去年結束兵役後回到中國續拚五超，可惜受到政策影響不再續約，10月底回台後就到大安足球俱樂部擔任教練，目前邊帶隊邊維持體能，期盼續拚中華隊之餘，也能找到新東家持續球員生涯。

擁有西班牙、中國旅外經驗的紀聖珐，堪稱目前台灣五人制第一人，不過後來受到兵役問題必須回台擔任一搬兵，直到去年6月從國軍「登出」後，他馬上回到大陸期望能續約，但五人制政策中，台灣還是屬於亞洲外援，「雖然後來球團都有去申訴，但沒有成功，台灣人還是外援，等於要和伊朗、日本等國的球員競爭。」

紀聖珐坦言，就台灣目前實力來講，和伊朗、日本甚至泰國的球員相比還落差很大，因此球團當然會選擇這些國家的球員當作外援，「像我的東家深圳鐵狼就找來兩位伊朗國家隊員，我也沒有位置生存只好回台了。」

▲紀聖珐。（圖／記者顏如玉攝）

▲紀聖珐去年曾為台北okane踢企業五人制。（圖／記者顏如玉攝）

雖然大陸的五人制還有次級的五甲，但卻沒有外援的名額，至於有沒有想過回到老東家珠超的千色花，紀聖珐坦言，「雖然千色花是目前珠超最好的球隊，而我也知道那邊的環境訓練模式等，還有很多學弟們在，但我還是希望能挑戰別的地方，沒有想要回去。」

走過許多國家、球隊，紀聖珐透露，若是兩三年前的自己，肯定會想要再去別的國家測試，「但現在大概都知道各國的五人制水準、拿什麼樣的薪資，如果我要到泰國、日本，會比在大陸還辛苦很多，也不一定有發展的空間。」

去年10月從大陸回台後，為了維持生活，紀聖珐重新接觸大安足球俱樂部，目前都在帶小朋友踢球，談及自己努力這麼久，卻沒有美好的結果，紀聖珐坦言真的很可惜，也想過退役，「但身邊很多還在踢球的人都跟我說，現在還能去試一試，所以我還在猶豫思考，但現階段還是會專心學習帶隊、偶爾維持體能，若國家隊有需要再去踢。」

▲▼亞洲五人制足球錦標賽,中華vs越南,亞洲五人制,中華五人制,中華隊紀聖珐。（圖／記者季相儒攝）

▲紀聖珐還要拼國家隊。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 五超紀聖珐國家隊中華隊
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