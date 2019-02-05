遊騎兵黃暐傑下週大聯盟春訓報到　把握機會留好印象

▲黃暐傑。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美投手黃暐傑在2015年菜鳥球季就代表台灣，獲選參加未來之星明星賽，去年他從響尾蛇被交易至遊騎兵，表現備受肯定，首度擠進40人名單，下週13日將展開大聯盟春訓，有機會拼上大聯盟。

黃暐傑畢業於高苑工商，在台灣體大升大二的暑假突飛猛進，球速更精進曾飆154公里，搭配曲球及滑球等球路，各項成棒大賽都維持穩定的高水準內容，因此至少被大聯盟15支球隊關注，最後他決定加盟響尾蛇。

黃暐傑首年經歷延長春訓，從1A出發，開季連3戰拿下勝投，獲選當年未來之星明星賽，還獲選過響尾蛇6月最佳投手，球季結束後接受徵召參加亞錦賽，對中國隊拿下勝投，2016年因春訓受傷表現受到影響，經過延長春訓，整季在分別在高A、新人、短A等3個層級出賽，出賽16場，防禦率5.88。

隔年轉往中繼投手表現有所好轉，從1A出發，雖然6月曾因傷休息一個月，但7月底就升上高A，以出賽30場，防禦率1.81的成績，結束第一個完整球季。去年黃暐傑先在高A展現壓制力，然後升上2A出賽10場防禦率2，7月底交易大限前，被交易至遊騎兵，在遊騎兵2A出賽9戰，防禦率6.3，球季結束後被送進40人名單。

黃暐傑最大優勢在於高三振率，去年累計78.1局飆103K，比前年的64.2局79K進步不少，雖然轉戰遊騎兵後失分較多，但他的速球仍有效壓低失分，新球季考驗他如何站穩牛棚，他畢竟遊騎兵僅待了半年，大聯盟教練團對他尚不熟悉，因此這次大聯盟春訓會是他表現的好機會。

不過遊騎兵40人名單中的牛棚區仍有不少競爭對手，包括剛加入的潛力投手羅梅諾（Jordan Romano）和左投博德（Kyle Bird），以及去年有10場大聯盟經驗的佩漢（C.D. Pelham），加上火爆凱利（Shawn Kelley） 和去年拿下15次中繼點與12次救援點的李克勤（Jose Leclerc），以及回鍋的查維茲（Jesse Chavez）競爭相當激烈，要擠進開季25人名單難度不低，即使黃暐傑最終沒有擠進開季名單，回到小聯盟2A或3A再磨練，球季中仍有機會被拉上。

▲黃暐傑。（圖／記者歐建智攝）