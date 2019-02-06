大聯盟「春訓」的起源　亞利桑那聯盟因反對種族歧視而成立

▲2018年大聯盟春訓，大谷翔平成為最受矚目的球員之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

美國職棒大聯盟各隊在開季前都會南下到佛羅里達、亞利桑那等地進行春訓，這項傳統已經進行了超過100年，分成佛州、亞利桑那州兩個聯盟，原因不難想像，除了北方較冷之外，就是希望能夠模擬橫跨夏天進行的賽季，而亞利桑那州仙人掌聯盟的成立，背後還有一段故事。

大聯盟球隊最早的春訓地點並非上述兩個地方，而是1890年代在阿肯色州的溫泉市發跡，不少歷史名將像是貝比魯斯（Babe Ruth）、賽揚（Cy Young）、歐特（Mel Ott）、福克斯（Jimmie Foxx）都在這春訓過，而溫泉市也被認定為春訓的發源地。

「這裏溫暖的氣候可以模擬全國各地夏季的情況，訓練上能夠提前適應例行賽期間的氣候。」《AccuWeather》氣象學家愛德華茲（Brian Edwards）說道。從溫泉市到奧克拉荷馬州、路易斯安那州，現在大聯盟30支球隊的春訓基地分成15支在佛羅里達，另外一半則是亞利桑那州。「隨著春訓基地的建立，也帶動亞利桑那的經濟。根據報告顯示，春訓每年為亞利桑那帶來5.44億美元的商機。」仙人掌聯盟高層透露。

▲紐約洋基於佛羅里達州進行春訓。（圖／達志影像／美聯社）

佛羅里達州葡萄柚聯盟（Florida Grapefruit League）

有鑒於春訓為溫泉市帶來龐大的球迷而有了商機，各地區也希望能夠發展春訓基地。美國有名的避寒勝地佛羅里達州，在2月底到3月初都有21度以上的溫度，吸引了東岸一些球隊的注意。

第一支在佛州進行春訓的大聯盟球隊是1889年的費城人，1913年芝加哥小熊、克里夫蘭印地安人等隊也來到這裏開始興盛，像是位於波士頓的紅襪、紐約兩支球隊洋基與大都會，也因為地點的方便而加入。

▲（圖左）前印地安人老闆威克（Bill Veeck）與杜比（Larry Doby）。（圖／達志影像／美聯社）

亞利桑那州仙人掌聯盟（Arizona Cactus League）

根據前印地安人老闆威克（Bill Veeck）的自傳，他們在1947年成為第一個來到亞利桑那州進行春訓的大聯盟球隊，當時選定這個地點背後有一段「種族歧視」的故事。當時還只是密爾瓦基釀酒人小聯盟老闆的威克，發現他們位於佛州奧卡拉（Ocala）春訓球場的觀眾席有劃分「黑人區」，他馬上跟市長爭執取消種族隔離，並且放話要把球隊帶到其他城市春訓，還要告訴全國各地奧卡拉依然有嚴重的種族歧視。

威克在1945年賣掉球隊，退休回到亞利桑那州土桑市（Tucson）養老，不過隔年他就「復出」買下印地安人，且在土桑市建立春訓基地，還說服紐約巨人（現洛杉磯道奇）加入他的行列到鳳凰城春訓。另外，威克還簽下杜比（Larry Doby）加入印地安人，寫下歷史第二位非裔大聯盟球員紀錄，也是美聯第一位非裔球員。