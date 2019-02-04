超級盃／身高不到180季後賽接球史上第二多　愛德曼獲選MVP

▲ 愛德曼獲選MVP。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

第53屆超級盃由愛國者13比3擊敗公羊，拿下隊史第六座冠軍。而最後的MVP不是四分衛布雷迪(Tom Brady)，而是他的最佳搭檔32歲接球員愛德曼（Julian Edelman）。他在此役10次接球共推進141碼，為表現最佳的進攻球員，很難想像他身高不到180公分，當初第七輪進入NFL未來不被看好。

愛德曼是布雷迪在愛國者的最佳搭檔，本戰12次傳球給他接到10球，最遠的一次推進27碼。雖然身材矮小，但愛德曼敏捷性過人總是能在防守中找到空檔。他和布雷迪默契極佳，總是人到球到。儘管生涯沒有入選過明星賽和獲得任何獎項，卻是愛國者王朝重要的拼圖。

愛德曼表現非常穩健，兩年前超級盃51碰上獵鷹最後階段，他硬是飛撲接到一記被毀掉的傳球，成為3比28大逆轉歷史的重要一頁。他在季後賽累計115次接球成功，僅次傳奇名將萊斯(Jerry Rice)。

身高178的愛德曼高中畢業沒有收到大學獎學金，就讀非傳統名校肯特州立大學，打的還是四分衛。選秀吊車尾被愛國者選到，進入職業聯盟卻成功轉型為接球員。但由於過去有四分衛的基礎，他不時能在場上使出trick play傳球，成為進攻體系中一枚活棋，生涯宛如電影一般精彩。

「這是他打過最棒的比賽之一。」布雷迪說。比賽一結束布雷迪在場上立刻被包圍，但他找到好兄弟愛德曼擁抱。頒獎典禮上，愛德曼走上台說：「我只想要專注練習把工作完成，我們贏球才是最重要的。這個球季是非常瘋狂的一年，全隊上下韌性十足。」這一冠是他生涯的第三座冠軍。