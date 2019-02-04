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超級盃／史上最老冠軍四分衛布雷迪　收穫6冠傲視聯盟

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▲愛國者四分衛布雷迪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者四分衛布雷迪收穫第6冠 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

連續3年打進超級盃的新英格蘭愛國者，這次一掃去年亞軍悲情，在第53屆超級盃以13比3擊敗公羊，奪下隊史第6座冠軍，當家四分衛布雷迪（Tom Brady）現在冠軍戒指一隻手戴不下，在拿下個人第6冠後，成為史上最多冠軍戒的球員。

這位率領愛國者走入王朝的傳奇球星，16年職業生涯一共收穫5枚冠軍戒，布雷迪現在收下第6枚冠軍戒後，正式超越舊金山49人和達拉斯牛仔傳奇海利（Charles Haley），成為聯盟史上最多冠球員。

愛國者主帥貝利奇克與布雷迪第9次在超級盃聯手，在擔任愛國者主帥之前，貝利奇克在紐約巨人以防守教練身份奪下2枚冠軍戒，自2000年執教愛國者隊後，帶隊奪下6座冠軍，總計8枚冠軍戒也是超級盃史上最多。

布雷迪以41歲又184天超越退休名將大曼寧（Peyton Manning）成了史上年紀最大的超級盃冠軍四分衛。此外，66歲的貝利奇克也成為史上年紀最大的超級盃冠軍教頭，分別締造聯盟紀錄。

▲▼ 愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲41歲布雷迪還不打算退休。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 愛國者布雷迪超級盃
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