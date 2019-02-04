大聯盟休賽季補強評比（六）　國西區道奇不再邪惡

▲道奇連續2年在世界大賽失利，今年也開始縮衣節食。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估。國聯西區方面，道奇大動作出清球員，卻放棄追逐哈波，令球迷十分失望，而上季打進季後賽的洛磯隊也面臨一些人員出走的問題，而近幾年風光不再的巨人評分更是拿到最差的F。

道奇隊：世界大賽苦吞「二連亞」，卻沒有激起道奇大肆補強的慾望，還將外野手普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）和投手伍德（Alex Wood）交易到紅人，原本此舉被認為是為了哈波（Bryce Harper）做準備，但最終道奇在這場爭奪戰中失利。道奇在休賽季簽下投手柳賢振、貝利（Homer Bailey）、內野手費里斯（David Freese）、和後援凱利（Joe Kelly），整體評分為B-。

洛磯隊：上季驚喜地闖進季後賽，休賽季簽下二壘手莫菲（Daniel Murphy），剛好解決了雷瑪西烏（DJ LeMahieu）離隊的問題，不過牛棚少了「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino），對於洛磯隊來說是重大的打擊，今年賽季先發輪值能否維持表現，將攸關季後賽門票，整體評比為C+。

▲洛磯留下亞瑞納多，創薪資仲裁紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



響尾蛇隊：響尾蛇向主力砲手葛斯密特說再見，透過這筆交易獲得先發威佛和捕手凱利，這筆交易只能說是平平。此外，外野強打波洛克（A.J. Pollock）轉隊，雷伊（Robbie Ray）和葛蘭基（Zack Greinke）都可能在未來成為交易籌碼，響尾蛇即將進入重建狀態，今年球季機會也不太大，整體評分為C。

巨人隊：在今年休賽季巨人十分安靜，幾乎沒有任何動作，唯一比較大的變化就是換了新任總管柴迪（Farhan Zaidi）。另外，外傳巨人有望加入馬查多、哈波爭奪戰，但就目前看來機會不大，由於巨人休賽季幾乎沒有什麼令人印象深刻的補強，整體評分是最差的F。

教士隊：擁有全大聯盟最優渥的農場，教士即將有了嶄新的開始，休賽季簽下老將二壘手金斯勒（Ian Kinsler）和投手理察斯（Garrett Richards），整體評比為C。若未來能夠補進哈波（Bryce Harper）或馬查多（Manny Machado），甚至交易印地安人王牌庫魯柏（Corey Kluber），教士前途無可限量。

▲教士簽下老將金斯勒（Ian Kinsler）。（圖／達志影像／美聯社）



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