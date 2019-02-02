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大聯盟休賽季補強評比（一）　美東區洋基陣容最強大

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▲洋基、洋基安杜哈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

度過漫長的冬季，大聯盟春訓即將於2月底展開，美媒《The Score》針對各隊休賽季補強進行評估，美東區方面，洋基補強最完整、星光最盛評比獲得A。

洋基隊：在各隊籌組超級球隊的時代，洋基已經盡最大的努力組成一支真正的「邪惡帝國」，洋基先發補進佩克斯頓（James Paxton）、簽回哈普（J.A. Happ），而後援即便走了羅伯森（David Robertson），但找回布里頓（Zach Britton）、簽了歐塔維諾（Adam Ottavino），整體投手實力強且深度足夠，內野陣容也補進老將托洛威斯基，今年休賽季的補強，洋基做得非常好補強分數為A。

紅襪隊：對於世界大賽衛冕軍來說，比起在自由、交易市場尋找補強人選，更重要是保留球隊現有戰力，包括簽回先發伊沃迪（Nathan Eovaldi）、一壘手皮爾斯（Steve Pearce）等，維持相同競爭力，不過目前後援是弱點，在金柏瑞（Craig Kimbrel）投入自由之後，球團在沒有計畫簽回他的情況下，暫定交由布雷瑟（Ryan Brasier）執行關門任務，補強分數為B-。

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）

光芒隊：光芒休賽季砸了3000萬美元簽下先發投手莫頓（Charlie Morton），並交易取得鮑爾（Jake Bauers）和外野手迪亞茲（Yandy Diaz），但兩人並未在大聯盟展露實力，不過重要的是，從水手隊換來捕手祖諾（Mike Zunino），將會攸關光芒能否打出90勝球季的關鍵，光芒針對自家弱點補強，整體分數為B-。

藍鳥隊：藍鳥現在正在進入一個重建的過渡時期，休賽季補進理查（Clayton Richard）、舒馬克（Matt Shoemaker）和索加德（Eric Sogard）等老將，藍鳥期望這些球員能夠幫助帶領年輕新秀，提前完成重建計劃，補強方面評比得到C。

金鶯隊：上季繳出隊史最爛戰績，今年休賽季金鶯並無太多動作，但在人事部分出現異動，找來艾利亞斯（Mike Elias）頂替解聘的杜奎特（Dan Duquette），而前小熊板凳教練海德（Brandon Hyde）接掌兵符，新官上任有機會帶金鶯走出低谷，評比分數為C。

▲▼世界大賽g4，太空人莫頓（charlie morton）、道奇伍德（alex wood）。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒2年3000萬簽下先發莫頓。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 大聯盟美東區洋基
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