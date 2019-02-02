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超級盃／左右勝負的5大球星　愛國者布雷迪領銜

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▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

第53屆超級盃將在除夕當天早上開戰，由洛杉磯公羊挑戰傳統強權愛國者。而外媒也點評影響勝負的5大球星，毫不意外愛國者41歲5冠四分衛布雷迪(Tom Brady)領銜，公羊惡名昭彰的防守鋒線蘇（Ndamukong Suh）也在榜上。

布雷迪為影響勝負的頭號球星，他已奪下5座超級盃冠軍並且4次拿到超級盃MVP，生涯寫下多項季後賽紀錄。雖然身手些微受到年齡影響，但在季後賽仍不手軟，在美聯冠軍賽的延長賽第一波進攻，幾次傳球成功就帶領愛國者得分帶走勝利。

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫（Jared Goff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

能夠左右的第二號球星，為公羊的24歲四分衛戈夫(Jared Goff)。不過他最近並不在最佳狀態，季後賽傳球成功率僅有58.8%。愛國者的防守重點可能放在限制公羊主力跑鋒葛利(Todd Gurley)，因此戈夫的傳球攻勢就更顯得重要。

▲▼ 愛國者跑鋒米切爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 愛國者跑鋒米切爾。（圖／達志影像／美聯社）

第三是愛國者跑鋒米切爾(Sony Michel)，有強大進攻鋒線開路，幫助他在季後賽已經跑出5次達陣寫下菜鳥紀錄，場均突破100碼。公羊地面防守強悍對手每次進攻平均只能前進2.3碼，能否有效限制米切爾也是一大觀戰重點。

▲▼ 愛國者接球員愛德曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 愛國者接球員愛德曼。（圖／達志影像／美聯社）

再來是愛國者undersized接球員愛德曼（Julian Edelman），身為布雷迪多年來的好搭檔，他的季後賽接球次數來到105為史上第二。季後賽他已累計貢獻246碼接球推進，是布雷迪最愛的傳球目標，還能進行棄踢回攻。

▲▼ 公羊防守鋒線蘇。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 公羊防守鋒線蘇。（圖／達志影像／美聯社）

第五則是防守鋒線蘇，他對進攻鋒線的衝擊能大幅減少布雷迪出手時間，是干擾愛國者進攻最重要的一環。不過愛國者進攻鋒線在兩場季後賽沒讓布雷迪被擒殺過。

關鍵字： 超級盃愛國者公羊
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