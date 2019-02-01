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離開多特蒙德棄法甲　香川真司租借加盟土超貝西克塔斯

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▲▼ 放棄法甲摩洛哥　香川真司加盟租借土超貝西克塔斯（圖／翻攝自@Besiktas twitter）

▲貝西克塔斯歡迎香川真司加入。（圖／翻攝自@Besiktas twitter）

記者謝孟儒／綜合報導

日本前黃金一代國腳香川真司，原先效力德甲多特蒙德，被外借至土超貝西克塔斯（Besiktas）後，原先傳出要加盟法甲摩洛哥，不過貝西克塔斯1日在官方推特宣布，歡迎藍武士香川真司加盟，香川真司也已前往土耳其完成轉會手續。

29歲的香川真司司職中場，參與去年俄羅斯世界盃，可惜日本在8強賽遭到比利時絕殺出局，當時他曾提到不確定自己會不會出現在下一屆世界盃，不過他並沒有入選本屆的亞洲盃，日本1日將要對決卡達，爭取隊史的第五座冠軍。

香川真司原先效力多特蒙德，不過被以110萬歐元外借貝西克塔斯至本賽季結束，傳出合約中有150萬歐元買斷的條款，先前也傳出他曾有意轉投西甲，不過隨後他拒絕了摩納哥、德甲漢諾威96邀請，轉投貝西克塔斯，貝西克塔斯也在官網證實此消息。

香川真司為多特蒙德出賽216場，打進60球，55次助攻，並隨隊拿過兩次德甲冠軍，不過在新主帥上任之後，他開始不被重用，各賽事只出賽9場，因此萌生出走，原先想加盟法甲摩納哥，卻因摩納哥內部人事因素生變，而選擇放棄。

對於貝西克塔斯來說，香川真司技術性的踢法，能為中場帶來很大的助益，貝西克塔斯過去曾奪下15次土超冠軍，陣中包括前巴薩的葡萄牙籍里卡多（Ricardo Quaresma)、英超利物浦租借的守門員卡里烏斯（Loris Karius)等，未來還可能和效力加拉塔沙雷的長友佑都碰頭。

▼ 香川真司。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 效力德甲的日本中場球星香川真司。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 香川真司土超貝西克塔斯
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