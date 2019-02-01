亞足賽／奪冠能給這支年輕球隊信心　柴崎岳：有責任創造歷史

▲亞洲盃,日本男足,柴崎岳 。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃迎來最後的決賽，四屆冠軍的日本碰上首度闖進決賽的卡達，將在2月1日晚間10點（台灣時間）決一死戰，其中中場大將柴崎岳認為，「這一世代的日本球員有責任奪下第五座冠軍，我們會專注在最後的決賽上。」

26歲的柴崎岳目前效力西甲基達菲，去年參與俄羅斯世界盃，並入選本屆亞洲盃陣容，背負著前輩帶領了小將們，包括堂安律、南野拓實等人的角色，僅管並沒有受到太多關注，不過在日本前進決賽的路上，柴崎岳仍扮演重要的角色，包括對上越南以及伊朗的比賽。

▼ 亞洲盃決賽賽前記者會,日本主帥森保一、隊長吉田麻也 。（圖／達志影像／美聯社）

日本在小組賽三戰全勝晉級，有兩場上演逆轉勝，以六場全勝紀錄進入決賽，被視為是這支新生代的表現相當穩定進步，其中在土庫曼以及烏茲別克的逆轉勝，以及對上沙烏地阿拉伯時，控球時間不到3成，還是能夠藉由嚴密的組織贏下比賽，再以3比0大勝伊朗。

不過柴崎岳認為，「如果不能夠在決賽擊敗卡達，那並還沒有到達巔峰，如果獲得冠軍，將能給這支年輕球隊很大的信心，並且為日本足球創造歷史新頁，因此我們的責任和使命很重大，我想帶著這責任和使命，站在球場上迎戰。」

▼ 亞洲盃4強賽,日本vs伊朗。南野拓實 。（圖／達志影像／美聯社）