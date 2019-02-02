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《捍衛任務3》基奴李維殺神回歸　成名作皆與貓狗結緣

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▲▼ 基努李維捍衛任務相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲基努李維的捍衛任務第三集即將上映。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

基努李維的《捍衛任務3：全面開戰》將在5月19日於台灣上映，影迷都在期待這位殺神再度回歸大銀幕，不過影迷也遲遲等不到同樣是他成名作的《捍衛戰警》推出第三集，讓他成名第一集，除了以巴士為主舞台，與大部份時間隱身幕後的壞蛋對抗令人耳目一新外，而破解兇手的關鍵，卻是來自與主角的運動常識。

1994年上映的第一集的故事描述一輛被裝了炸彈的巴士，時速低於50就會引爆，同時想把乘客救下車，炸彈也會引爆，主角傑克在巴士上要一面與歹徒周旋，還要設法在他不知道的情況下，把炸彈拆除並救下乘客，然後還與珊卓布拉克飾演的女主角安妮在患難中滋生戀情。

不過關鍵就在女主角安妮身上，她代替受傷的巴士駕駛，開車維持時速的穩定，而歹徒在與主角對話時，屢屢以「小野貓」稱呼安妮，一開始主角還沒察覺有什麼不對勁，直到被逼到束手無策時，才從安妮穿的衣服找到線索。

▲▼ 基努李維捍衛任務相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲珊卓布拉克與基努李維自捍衛戰警後又於跳躍時空的情書中再度合作，成為相當受歡迎的銀幕情侶。（圖／達志影像／美聯社）


原來安妮，穿著亞利桑那大學的外套，如果對美國大學運動有涉獵的觀眾，看到這裡就明白了，當時傑克說：「有很好的足球隊！」安妮則說她不知道，也是因為這樣，傑克才知道歹徒安裝的隱藏式攝影機，就在駕駛座上方，所以歹徒一直叫安妮小野貓。

因為亞利桑那的吉祥物就是野貓，這座學校在NCAA的籃球與美式足球都相當知名，不但有男女籃，還有游泳、高爾夫等項目，男籃與美式足球隊都歷史悠久，並有輝煌戰績，且培育出知名職業球員。

男籃還曾以培養攻擊型控衛見長，就如北卡出飛人一般，例如畢比（Mike Bibby）、泰瑞（Jason Terry ）、亞瑞納斯（Gilbert Arenas），都是得分能力極強的控衛，另外近幾年引起風潮的勇士隊，教頭柯爾（Steve Kerr）也來自亞利桑納。

▲▼ 亞利桑那大學吉祥物 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞利桑那大學吉祥物。（圖／達志影像／美聯社）

運動在美國是相當生活的議題，早已融入人們的日常生活，電影中也是如此，歹徒看見安妮川著亞利桑那的衣服，就直接喊她小野貓，傑克也認得野貓的意義，進而發現歹徒監控他們的關鍵位置。

回到《捍衛戰警》電影本身，當年第二集《捍衛戰警2：喋血巡洋》，基努李維推掉演出，改由傑森派屈克擔綱，珊卓布拉克回鍋女主角，相較於第一集3000萬美元成本，創下3億5000萬票房，第二集投入1億6000萬美元成本，票房、口碑的都不佳，也就此沒有續集的可能。

不過基努李維就不能回鍋嗎？影迷想電影公司更想，關鍵就在他本人沒有這個意願，已經在受訪時回答過很多次了，雖然看不到那個熱血警察在銀幕上穿梭，但我們還有迷人的殺手可以期待，而且還帶著可愛的毛小孩。

▲▼ 基努李維捍衛任務相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲基努李維在捍衛任務中的造型。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 基努李維捍衛任務捍衛戰警亞利桑那
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