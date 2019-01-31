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中職／辜仲諒對彭政閔有期待：要做世界級總教練

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▲棒協理事長辜仲諒 。（圖／記者屠惠剛）

▲棒協理事長辜仲諒 。（圖／記者屠惠剛）

記者王真魚／台北報導

中華職棒與中華棒協31日在體育署召開合作協議書簽署記者會，棒協理事長辜仲諒出席，會後談到自家球隊中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔退休一事，透露對他有所期待，「我希望他能做一個世界級的總教練，不單只是本土，是世界級，也要給恰恰時間磨練。」

彭政閔昨天透過記者會宣布退休，記者會上哽咽念出聲明稿，一度泛淚暫停15秒，「2016年開始就有這個想法，但每次都會後悔，像今天起床就後悔了。」儘管心裡後悔，但彭政閔仍作出決定，「19年職棒生涯中，有很多喜怒哀樂，在這過程中從剛進職棒，職棒最低潮時期和最豐盛的時期，這樣起伏多次的情況，經歷兩聯盟合併；和許多球隊易主，還有一個個隊友、朋友離開或引退，很慶幸也很幸運自己能夠打到現在。」

彭政閔打完今年球季後，明年轉任教練，球團依照合約將安排他到國外進行教練培訓，領隊劉志威表示，傾向到美職大聯盟培訓。

對於彭政閔的退休一事，辜仲諒透露，自己也與本人聊過，對他有所期待，「我們希望他能作世界級總教練，畢竟我們的目標是亞洲大聯盟，要給恰恰和林威助等其他優秀選手時間磨練。」

兄弟之所以聘請外籍教練，辜仲諒強調，也是為了將國外的技術引進到台灣，藉此幫助本土教練：「只要是總教練進步，球隊就會進步，我希望恰恰退休以後，能做一個世界級的總教練。」

關鍵字： 中職辜仲諒中華職棒彭政閔
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