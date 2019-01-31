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中職／「豬」事順利　陳金鋒胡金龍林哲瑄高國輝賀新年

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 ▲陳金鋒、胡金龍、高國輝、林哲瑄。（圖／截自Youtube）

▲陳金鋒。（圖／截自Youtube）

體育中心／綜合報導

迎接活力滿滿的己亥金豬年，富邦集團旗下運動贊助的四大領域十五名菁英選手齊聚，將以時下最流行的短視頻，秀出他們的創意向粉絲創意拜年。本次賀年短片「一元『富』始，『豬』事順利」，將於31日在富邦FUBON粉絲團及YouTube頻道大首播！歡迎所有粉絲準時打開首播頻道，搶先接收自己喜愛運動明星的祝福並踴躍分享，與富邦一起傳遞正向的力量。

富邦金控表示，去年農曆新年前夕，特別邀請旗下球隊菁英球員及贊助的運動好手們，齊聚拍攝賀歲電子賀卡，受到客戶及粉絲們的熱烈好評！今年特別再度召集旗下贊助菁英選手，拍攝「一元『富』始，『豬』事順利」賀年短片，希望透過這些選手們正向陽光的形象，陪伴大家迎向嶄新的一年，一起用正向力量轉動世界！

▲陳金鋒、胡金龍、高國輝、林哲瑄。（圖／截自Youtube）

一元「富」始，「豬」事順利賀年短片中，可見到選手們有別於平日嚴肅上陣，輕鬆活潑的另一面。他們運用平日訓練有素的肢體動作，重新詮釋新年吉祥話，展現俏皮魅力！超豪華參演陣容，保證讓你開心迎新年。包括富邦悍將副領隊陳金鋒、林哲瑄、胡金龍、高國輝；舉重女王郭婞淳、富邦勇士張伯維，以及台灣男子高球一哥潘政琮、盧建順，旅外好手徐薇淩、姚宣榆、陳宇茹及高球選手李旻、葉昱辰等，在己亥金豬年的開始，為您帶來一整年的興旺好運，「豬」事順利！

2019「一元『富』始，『豬』事順利」富邦選手賀歲短片將於富邦Fubon YouTube、WIN TV，以及富邦金控、人壽、銀行、證券、產險、勇士、悍將以及台灣大、momo等集團關係企業臉書粉絲團同步上映。歡迎鎖定相關頻道，與富邦一起用正向力量轉動世界！

推廣體育與富邦品牌精神「正向的力量」不謀而合，因此富邦金控向來最挺體育，不僅贊助多場大型國際賽事、菁英選手，更是目前是台灣唯一同時擁有SBL(富邦勇士隊)、職棒(富邦悍將隊)和成棒(富邦公牛隊)的企業。不僅榮獲多次教育部體育署頒佈的體育推手獎，更連續四年榮獲教育部頒贈運動企業認證標章，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業。未來也將持續整合旗下資源，將正向力量持續傳遞到社會各個地方，創造社會的共好！

關鍵字： 高國輝中職陳金鋒富邦悍將林哲瑄胡金龍
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