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超級盃／愛國者最強武器退休？　「打球虐待身體」

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▲愛國者近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski）豪取3次達陣。(圖／達志影像／美聯社)

▲愛國者近端鋒葛朗科斯基。(圖／達志影像／美聯社)

記者林育正／綜合報導

愛國者明星近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski）本季退休傳聞不斷。儘管才29歲，但身上已累積不少大小傷勢，而他的退休與否可能是影響愛國者王朝霸業的重要關鍵。在超級盃前接受訪問，他不願對退休問題鬆口，「打球是在虐待身體。」

身高198公分體重122公斤的葛朗科斯基對抗性極強，比他大隻的防守球員跟不上他，比他小隻的對位完全落居下風，成為關鍵時刻傳球進攻的一大利器。但長年承受碰撞也讓他大呼吃不消，身體和心理都面對超大負荷。「球季期間真的很難熬，狀態有很多起伏，我不會說謊跟你說每個禮拜都是最好的。」

「你要承受嚴重的碰撞，老實跟你說要被撞成那樣，還想要維持每天正常生活真的太難了。大腿、頭部遭受狠狠撞擊，這種虐待身體的行為可不是你想要的，還會讓你的內心感到掙扎。整個球季你都得面對這問題。」葛朗科斯基說。

「沒有人能了解我們的辛苦，都期待我們能沒什麼異狀，希望練習、比賽都能全速進行，外人完全不懂我們的身體承受了什麼。」葛朗科斯基在NFL打滾9個球季，自從2011年以來就沒有全勤過，過去7季缺席了29場。儘管退休傳聞不斷，他仍沒有給出正面回答，「可能會，可能不會，也許吧。」

關鍵字： 超級盃愛國者葛朗科斯基
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