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重返大聯盟拚東山再起！姜正浩：Oh, yeah yeah yeah

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▲姜正浩。(圖／達志影像／美聯社)

▲姜正浩。(圖／達志影像／美聯社)

記者劉峻誠／綜合報導

韓籍重砲姜正浩2016年底因酒駕肇逃遭到判刑，也因此暫離大聯盟舞台近2年，在2018年好不容易拿到工作簽證，再度踏上美國國土，並在9月29日回到海盜，2018年賽季出賽3場，打了6打席，敲出2安打，今年將會是他回到美職後的第一個完整球季，他也有機會挑戰東山再起獎，姜正浩笑著回應：「Oh, yeah, yeah, yeah 」。

姜正浩2014年底透過入札制度赴美，在2015年打出很好的表現，該季出賽126場，有2成87打擊率、15發全壘打、58分打點，還成為國聯新人王票選第3名。2016年長打表現更加突出，敲出21發全壘打，長打率從前一年的0.461上升至0.513。

正當姜正浩要開啟屬於自己的美職人生時，2016年12月姜正浩在首爾江南區酒駕肇逃，而這是他第3度在韓國發生酒駕。讓韓國決定將他剔除在2017年經典賽名單之外，美國也拒絕發他的工作簽證。

直到去年4月底，姜正浩才從美國大使國拿到工作簽證，並在海盜小聯盟打了16場比賽，9月底回到大聯盟，季末海盜買斷合約，並在11月08日以一年300萬美元（約9.2億台幣）外加250萬美元激勵獎金的價碼簽回。

根據《TRIB LIVE》報導，姜正浩近日回到海盜主場，被問到是否想要角逐東山再起獎，姜正浩開心的笑著，並說：「喔，是的、是的、是的」。若今年能保持健康，並且獲得足夠的上場機會，姜正浩確實能夠成為海盜內野的最佳球員，他也透過翻譯回應，希望能拿出像是2015、2016年時的表現，也相信今年會是個很好的球季。

關鍵字： 大聯盟海盜姜正浩
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