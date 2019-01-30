扛世界12強賽韓國王牌？　柳賢振：能參加的話很光榮

▲柳賢振。（圖／路透社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊備戰世界12強，王牌左投柳賢振在赴美春訓前被問及參賽意願，他表態，「如果可以參賽的話將會非常光榮。」

世界12強賽是爭取奧運資格的關鍵，對韓國來說必須勝過台灣及澳洲，日前KBO宣布由11年前在北京奧運率喊國拿下史上首金的金卿文擔任總教練，而當年北京奧運時的柳賢振正值巔峰，金牌戰由他主投8.1局僅失2分率領韓國以3比2擊敗古巴拿下金牌。

柳賢振近年來因傷所苦大聯盟之路不順遂，去年好不容易復活，主場先發9場防禦率僅1.15，季後國聯分區戰柳賢振對勇士7局飆8K拿勝投，之後雖然有再出賽，包含世界大賽都表現不盡理想，今年又是柳賢振在道奇的合約年，球季結束將成為自由球員，這一年的表現將攸關未來談約。

柳賢振30日從仁川機場出發赴美時表示，入選國家隊的話很光榮。他也祝賀金卿文擔任總教練，「北京奧運時是總教練帶著國家隊一起拿下金牌，是球員、總教練及教練團通力合作的好結果。」

對於球季結束參加世界12強賽，除了本季表現的變數之外，最關鍵的還是上一屆世界12強賽是限制大聯盟40人名單參賽的情況，柳賢振提到，如果這次12強賽大聯盟更改這項規定的話，就能充分地考慮是否參賽的問題。