彭政閔今年將引退　過去18年中職生涯大事紀一覽

▲中信兄弟象彭政閔即將引退。（圖／資料照）

體育中心／綜合報導

中職傳奇球星「恰恰」彭政閔30日宣告引退，從2001年加入中職兄弟象隊至去年球季18年間，創造不少紀錄精彩瞬間，包括人氣王14年霸，最多保送紀錄，都是歷年「恰恰的堅持」累積而來的成果。

▲彭政閔（圖／記者李毓康攝）

2001年：當年以狀元身份加入兄弟象，拿到330萬簽約金，首年從9.5萬月薪開始，菜鳥球季出賽59場，打擊率0.316，首度入選明星賽，連18年加明星賽的開端。

2003年：首度單季出賽100場，打擊率0.355首度奪打擊王，創造兄弟象隊史第2次三連霸榮光；亞錦賽對松坂大輔敲出安打，對韓國延長賽安打推進跑者，造就高志綱再見安打。

2004年：參加雅典奧運；中職打擊王二連霸。

2005年：雖然7月的「變電箱事件」造成手傷，但仍達成史無前例的打擊王三連霸。

▲彭政閔。（圖／記者劉峻誠攝）

2007年：10月8日完成生涯百轟；亞錦賽先對達比修有安打，造就後續陳金鋒2分砲。

2008年：參加北京奧運落後韓國8分時奮力撲上壘激勵隊友，更在6局打出追平分安打；中華職棒年度最高打擊率紀錄保持人，打擊率0.391；年底完成終身大事，與相戀8年的呂冠綺結婚。

2010年：生涯第1000支安打，聯盟第四位完成「千安百轟百盜里程碑的球員」，率象隊拿下相隔6年的總冠軍，並獲頒聯盟年度MVP。

2013年：經典賽對澳洲用肉身擋球一幕登上大聯盟，還獲邀擔任電影《鋼鐵人3》代言人，宣布本屆經典賽為國際賽最後一次出賽。

▲彭政閔2013年經典賽肉身擋球登大聯盟官網。（圖／截自大聯盟官網）

2014年：達成千安百轟200盜，中職第1人，達成個人第700次四壞球保送里程碑，不包括被故意保送在內，也是中職第1人。。

2015年：安打數超越黃忠義的1582支安打，成為中職安打王史上第二。

2017年：達成職棒生涯千得分，超越張泰山成為最快達成此紀錄的球員。

2018年：達成個人生涯第1900支安打，成為第二位達成此紀錄的球員（第一位是張泰山）；明星賽票選人氣王14連霸，並宣布最後一次參加明星賽。

2019年：1月30日宣布將於球季結束後引退。

▲彭政閔達成1900安打。（圖／記者季相儒攝）