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亞瑟士盃排球錦標賽4月開打　1月30日開始報名早鳥有好禮

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▲▼ 亞瑟士盃排球錦標賽4月開打　1月30日開始報名早鳥有好禮（圖／主辦單位提供）

▲ 亞瑟士盃排球錦標賽開始報名。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2019亞瑟士盃排球錦標賽即將在2019年4月4日至4月6日進行台北預賽、5月11日至5月12日進行高雄預賽、6月1日進行全國總決賽，本屆賽事組別包括高中組、大專組和社會組，共限300隊參加，1月30日中午12時開放線上報名，早鳥報名隊伍還可獲得亞瑟士精美好禮。

2019亞瑟士盃排球錦標賽邁入第六屆，亞瑟士傾聽排球員的回饋，致力於提升賽事品質和周邊活動，提供舒適交流的賽事體驗，每年吸引眾多國內外排球好手報名。2019年亞瑟士以PLAY THE UNPLAYABLE全力制勝的精神，用心籌劃希望讓每位選手在亞瑟士盃打出自己的代表作，留下屬於自己的成就回憶，一同享受排球運動的美好。

本屆亞瑟士盃排球錦標賽有高中男女子組、大專男女子組及社會男女子組，1月30日中午12時開放線上報名，於3月6日截止，報名費每隊3600元（含保證金1000元），除參賽可獲得亞瑟士運動毛巾外，早鳥報名前50隊更可獲得亞瑟士提供的購物金。

凡在2月1日至3月31日期間憑2019亞瑟士盃報名憑證即可享有當季排球鞋79折優惠，讓參賽者搶先體驗亞瑟士排球鞋新品，每次上場都能「PLAY THE UNPLAYBALE」。

2019 亞瑟士盃排球錦標賽報名網址：
https://bao-ming.com/eb/www/reg.php?activitysn=3607

關鍵字： 亞瑟士盃排球錦標賽
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