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亞足賽／賽前上夜店「帶妹」回去搞　伊拉克國足爆醜聞

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▲亞洲盃，伊拉克男足，阿里(Mohanad Ali)、(Mohanad Ali Kadhim )。（圖／CFP）

▲亞洲盃伊拉克國足爆發球員賽前上夜店醜聞。（圖／CFP）

記者路皓惟／綜合報導

亞洲盃16強賽伊拉克0比1敗給卡達遭到淘汰，輸球之後足協展開全面調查，因為根據伊拉克媒體爆料，伊拉克球員在賽前期間，偷偷跑出去夜店，一路狂歡到早上5點才回到飯店，甚至有球員直接帶妹回房享受「魚水之歡」，深深重創伊拉克國家隊形象。

卡達靠拉維（Bassam Al-Rawi）自由球破門贏得比賽，賽後伊拉克都在檢討卡達雇用伊拉克移民第2代的問題，但實際上，輸球原因並非如此，有媒體記者爆料，「伊拉克輸給卡達的原因不在於卡達拉維進球與否，而是自家球員缺乏愛國心，在比賽期間上夜店玩女人，做出有損國家隊形象的舉動。」

在比賽前一天晚上，有不少球員偷偷離開了飯店，跑到杜拜當地夜店狂歡整夜，玩到清晨5點才回飯店。伊拉克記者表示，自己手中握有球員在夜店抽水煙的照片和影片，甚至有球員直接帶妹回去搞，此舉已嚴重影響形象，要求足協嚴懲違紀球員，並永遠踢出國家隊。

迫於媒體輿論的壓力，伊拉克足協發布聲明，表示將成立調查委員會，以便調查整件事情的始末，「我們將調查媒體所提及的狀況，將與各方聯手一起調查，直到確定查出事情的真相。」

伊拉克媒體公關部負責人哈拉夫表示，「如果伊拉克媒體指控屬實，足協將採取法律行動，這次事件不僅將損害國家隊形象，也嚴重危害伊拉克的足球形象。」

關鍵字： 亞洲盃伊拉克
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