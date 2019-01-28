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海沃德上場22分鐘僅拿2分　勇士球員認為傷害綠衫軍

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▲▼海沃德(Gordon Hayward)。（圖／CFP）

▲塞爾提克海沃德。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）於27日出戰勇士上場22分僅拿下2分。根據美媒《CLNS media》報導，有勇士球員私下告訴記者，他認為目前海沃德的表現宛如在傷害球隊，也有球員認為塞爾提克必須因此做出陣容改變。

海沃德於該役2分球5投盡墨，僅靠罰球拿下2分，但他抓下7顆籃板、送出2助攻、2抄截、1阻攻。塞爾提克則以111比115敗給勇士。根據《CLNS media》報導，不只一位勇士球隊對海沃德的低迷表現表達看法，勇士球員認為，海沃德目前已經不是過去的海沃德，他此狀態若上場宛如就是傷害球隊，也有球員表示塞爾提克必須對此狀況做出改變。

海沃德本季自腳踝骨折後痊癒後復出，他曾表示自己橫移能力已恢復，但垂直跳躍還沒有，海沃德本季雖有2場30分以上表現，但也有21場比賽得分未超過10，甚至有上場21分鐘只拿下0分的紀錄。

海沃德本季場均10.8分、4.6籃板、3.4助攻、1抄截，若扣除上季的報銷球季，他表現僅勝於2010年的菜鳥球季。塞爾提克至今對於海沃德調整狀態曾有多次變陣，本季他出賽44場，共28場擔任先發，16場擔任替補，自去年12月後他改以替補方式出賽，但由於上場時間沒有太大變動，表現也未有太大突破。塞爾提克本季因海沃德狀況不佳，球員配合也不如上季，目前以30勝19敗戰績排名東區第五。

▼勇士此役以115比111擊敗塞爾提克。（圖／CFP）

▲▼柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

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關鍵字： 塞爾提克海沃德NBA勇士
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