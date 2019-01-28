CBA／陳盈駿飆4記三分　廣州仍不敵山東掉出前八

▲陳盈駿。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA第36輪廣州客場挑戰山東，廣州外援福格（Kyle Fogg）狂轟46分、10籃板、8助攻，以及陳盈駿單場飆進4記三分，攻下全隊次高的14分，不過廣州仍不敵山東的多點開花，終場以91比111敗北，也掉出季後賽老八行列。

賽前兩隊戰績都是相同的18勝17敗，就能踢下對方暫居老八。儘管雙方戰績相同但近況卻大相徑庭，山東最近拉出一波3連勝小高潮；廣州則是近4戰吞下3敗，那一勝還是拿墊底的八一隊開刀。

兩隊交手的戰況也如近況一般，首節廣州還能靠著福格搶分外加陳盈駿外線支援取得領先，不過次節山東勞森（Ty Lawson）穿針引線下頻頻送出助攻給隊友，單節就把比分給壓了過去，半場結束主場山東以49比43領先廣州。

▲福格一人不敵對方雙外援火力。（圖／CFP）



第三節山東大外援摩泰亞納斯（Donatas Motiejunas）強打禁區連續得分，此節廣州也有不少攻勢，雙方你來我往，不過球隊在少了主力西熱力江後火力缺乏不少，再加上另一外援傑佛森（Cory Jefferson）啞火僅得到9分，第四節又守不住對手分差一下就被拉開，終場也以91比111大比分敗下陣來。

山東4人得分上雙，其中摩泰亞納斯攻下36分；勞森轟32分外帶全場最多的12次助攻。廣州福格轟下46分、10籃板、8助攻，三項數據都是全隊最多。陳盈駿則是上場43分鐘攻下全隊次高的14分，其中包括4記三分外帶3助攻、2抄截。

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！