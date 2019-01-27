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自由市場寒冬　韋蘭德點名「沒競爭力的小市場球隊」所害

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▲美聯冠軍戰G2，韋蘭德（justin verlander）完投9局。（（圖／達志影像／美聯社）

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

繼日前大聯盟工會痛批現今制度不健全造就自由市場寒冬，太空人明星投手韋蘭德（Justin Verlander）也在27日出面發表意見，他認為是那些不具競爭力的小市場球隊「湊熱鬧」而影響行情，導致許多自由球員得不到滿意的合約。

「最大的問題是那些多達聯盟三分之二沒有競爭力的球隊，我想這就是害球星始終沒辦法獲得滿意合約的主因。」韋蘭德向《Houston Chronicle》記者史密斯（Brian T.Smith）說道，並且正在與太空人談續約的他也表示，這是必須馬上修正的問題。

這個休賽期一共164名自由球員，至今僅58人完成簽約，比例僅35%左右，大聯盟球員工會會長克拉克（Tony Clark）日前就痛批大聯盟的制度正嚴重危害到棒球，尤其從這兩年的自由市場寒冬就能看出，像是哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）兩大巨星，以及前賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）、明星後援金柏瑞（Craig Kimbrel）距離春訓不到一個月都還沒有著落。

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖左）哈波（Bryce Harper）與馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

根據美聯社資料顯示，今年大聯盟球員年薪總額約46億美元，比起去年下滑將近1.15億美元，這是大聯盟自2004年以來第二大的降幅，而聯盟球員薪資也有M型化的趨勢，加上因豪華稅累進稅制比以往罰更重，球團花錢更斤斤計較，傾向不提出大合約，改投入自家農場的開發。

巨人明星三壘手隆戈利亞（Evan Longoria）認為，現在自由球員身價一直被球團貶低，「許多知名球星還沒完成簽約，感到非常可惜。而身為球員的我們必須堅定立場，相信自己的價值，為了自身權利奮戰下去。」

針對近年自由市場寒冬問題，艾瑞塔（Jake Arrieta）也給予年輕球員警告，「所有大聯盟一年級生到三年級生，最好關注自由市場的問題，下一個就是你們！」

關鍵字： 自由市場寒冬太空人韋蘭德
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