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Nike成大聯盟球衣供應商　「統治」北美四大運動差NHL

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▲史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲Nike成為大聯盟球衣供應商，旗下球星史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

運動品牌Nike於26日宣布將在2020年成為大聯盟球衣官方供應商，提供包括球衣、球鞋、運動內衣、比賽日球衣及訓練服飾等裝備。Nike北美四大職業運動版圖持續擴張，屆時2020年將統治NFL、MLB、NBA三大聯盟，僅剩NHL尚未攻佔。

「Nike作為全球品牌及推動創新的領導者，使他們成為理想的合作夥伴。」大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）說。根據美媒報導，這筆贊助將於2020年正式生效，贊助合約長達10年。

事實上，早在2016年Under Armour（UA）就取得大聯盟球衣獨家贊助，但近幾年營收下滑，整體獲利不如預期，公司傾向降低營運成本，去年UA終止與大聯盟的10年球衣獨家贊助，最終由Nike取代。

Nike再次成為大聯盟官方贊助商，將贊助聯盟官方和球隊舉辦的基層球迷活動。另外，Nike還將與30支球團合作，並在大聯盟官方平台MLB Network、MLB.com和MLB Social上推廣品牌跟產品。

在美國職棒體系，Nike目前簽約贊助超過500名球員，包括天使楚特（Mike Trout）、洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）、太空人史普林格（George Springer）、國民薛茲爾（Max Scherzer）、大都會德葛隆（Jacob deGrom）和洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）等球星。

▲▼天使，楚特（Mike Trout） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使楚特（Mike Trout）也是Nike簽約贊助球星 。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： Nike大聯盟
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