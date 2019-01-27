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沒有3億美元條件　教士仍妄想馬查多嘗試安排會面

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▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

馬查多（Manny Machado）上個月接連會面白襪、洋基以及費城人都沒有結果，27日外媒爆料教士有意接觸會面，並且還想說服馬查多改守三壘，不過他們可能沒辦法端出3億美元超級大合約。

隨著競爭馬查多的兩支神秘球隊日前被媒體揭露為教士、馬林魚後，《The Athletic》記者丹尼斯（Dennis Lin）27日爆料，教士準備安排向馬查多陣營提出會面的要求。不過他們希望馬查多能夠改守三壘。

教士野心勃勃，除了傳出馬查多的傳聞外，還被報導參與哈波（Bryce Harper）爭奪戰，甚至也希望能夠透過交易獲得與馬林魚鬧不和的明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），不過他們上季66勝96敗聯盟第6爛的戰績加上小市場環境，對於大咖球星來說不具吸引力。

白襪先前曾提出1.75到2.5億美元的超級大合約，但始終沒有打動馬查多陣營，依舊追求超過3億美元的天價合約，不過根據《The San Diego Union-Tribune》記者艾希（Kevin Acee）報導，教士難以端出這樣的鉅額報價，恐怕也只能開出類似白襪的1.75億美元條件。

關鍵字： 教士馬查多
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