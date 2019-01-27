林書豪繳10分6助攻追分時刻被冰　麥卡倫轟大三元獵鷹

▲林書豪此役追分時刻因手感不佳遭放置板凳。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

老鷹27日對戰拓荒者，林書豪此役上場20分鐘繳出10分、2籃板、6助攻，但他命中率不佳在第四節追分時刻被換下場，菜鳥楊恩繳出本季次高的30分，但拓荒者麥卡倫也繳出生涯首度28分、10籃板、10助攻的大三元表現，柯瑞弟也挹注22分，終場拓荒者以120比111擊敗老鷹。拓荒者拿下此役後主場收下7連勝，目前也以31勝20敗排名西區第四。

拓荒者第一節就火力全開攻下40分，老鷹也以10分落後，但第二節老鷹替補打出一波20比8攻勢，林書豪在節末一上場就連拿4分並妙傳戴德蒙（Dewayne Dedmon）跳投，林書豪上場後率隊打出一波6比0攻勢，老鷹也反超拓荒者5分。

但老鷹突然以楊恩替換林書豪，老鷹攻勢也因此中斷，拓荒者先靠紐基奇（Jusuf Nurkic）罰球追上2分，楊恩隨後遭拓荒者阿米紐（Al-Farouq Aminu）防守後失誤掉球，老鷹無奈犯規，阿米紐罰進2球，拓荒者也將分差縮小至1分進入下半場。

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▲拓荒者麥卡倫繳出生涯首度大三元。（圖／CFP）

拓荒者第三節初將分差反超至5分，林書豪於最後57秒跳投命中將分差縮小為2分，但40秒時拓荒者雷納德（Meyers Leonard）與楊恩也各自投進3分球，老鷹也仍以3分差落後拓荒者進入第四節。

第四節7分鐘老鷹柯林斯（John Collins）與卡特（Vince Carter）將分差縮小至1分，林書豪雖然此時上場，但他連續3波進攻都不進，麥卡倫與柯瑞弟也連飆8分，比賽剩下4分鐘時拓荒者也取得9分領先，林書豪遭換下場，柯瑞弟與麥卡倫兩人再度連罰帶投攻下10分，老鷹也已無力追趕，終場就以9分敗給拓荒者。

▲老鷹林書豪（左）、拓荒者麥卡倫（右）。（圖／CFP）

拓荒者以麥卡倫的28分、10籃板、10助攻的生涯首度大三元數據為最佳，柯瑞弟此役頂替因病掛免戰的里拉德（Damian Lillard）先發上場也繳出22分、3籃板、2助攻。

林書豪此戰繳出10分、2籃板、6助攻，第二節雖一上陣就帶動攻勢，但決勝節命中率不佳遭換下場。菜鳥楊恩繳出生涯次高30分、2籃板、8助攻，柯林斯繳出21分、6助攻。老鷹下一場比賽將於27日於客場對戰快艇。

▼拓荒者柯瑞弟（左）、老鷹楊恩（右）。（圖／CFP）

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