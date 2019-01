林書豪繳10分6助攻追分時刻被冰　麥卡倫轟大三元獵鷹

▲林書豪此役追分時刻因手感不佳遭放置板凳。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

老鷹27日對戰拓荒者,林書豪此役上場20分鐘繳出10分、2籃板、6助攻,但他命中率不佳在第四節追分時刻被換下場,菜鳥楊恩繳出本季次高的30分,但拓荒者麥卡倫也繳出生涯首度28分、10籃板、10助攻的大三元表現,柯瑞弟也挹注22分,終場拓荒者以120比111擊敗老鷹。拓荒者拿下此役後主場收下7連勝,目前也以31勝20敗排名西區第四。

拓荒者第一節就火力全開攻下40分,老鷹也以10分落後,但第二節老鷹替補打出一波20比8攻勢,林書豪在節末一上場就連拿4分並妙傳戴德蒙(Dewayne Dedmon)跳投,林書豪上場後率隊打出一波6比0攻勢,老鷹也反超拓荒者5分。

但老鷹突然以楊恩替換林書豪,老鷹攻勢也因此中斷,拓荒者先靠紐基奇(Jusuf Nurkic)罰球追上2分,楊恩隨後遭拓荒者阿米紐(Al-Farouq Aminu)防守後失誤掉球,老鷹無奈犯規,阿米紐罰進2球,拓荒者也將分差縮小至1分進入下半場。

CJ McCollum came up BIG for the @trailblazers as his first career triple-double led them past the Hawks!



: 28 PTS | 10 REB | 10 AST#RipCity pic.twitter.com/bmos6cdllO