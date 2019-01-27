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小葛雷諾列百大新秀榜首　教士10人入選百大農場最強

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▲小葛雷諾遺傳名將老爸葛雷諾的打擊怪力。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）名列百大新秀第一名。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟官網於台北時間27日公布2019年百大新秀排名，藍鳥隊的前大聯盟名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）不意外拿下第一名，教士隊游擊大物小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）排第2，第3名是白襪外野潛力席曼尼茲（Eloy Jimenez）。

小葛雷諾去年排行百大新秀第3名，小葛雷諾承襲父親的強打天份，上季屠殺小聯盟，從新人聯盟、高階1A、2A一路屠殺到3A，合計95場出賽，繳出.381/.437/.636打擊三圍，擊出20轟、78分打點，誇張數據被視為大聯盟下一個明日之星。

小葛雷諾怪物成績表現，許多球迷迫不及待見到他上大聯盟，根據多倫多媒體報導，今年小葛雷諾將受邀參加大聯盟春訓，若繳出好表現，這位19歲大物有機會正式展開大聯盟生涯。

今年大聯盟百大新秀排名中，每一隊至少都有一名球員入選，其中教士10名球員入選，擁有全大聯盟最深厚強悍的農場實力，至於紅襪、皇家、馬林魚和釀酒人僅1名球員在內，並列全聯盟墊底。

▲教士全壘打轟不停。(圖／達志影像／美聯社)

▲教士擁有最強盛的農場潛力。(圖／達志影像／美聯社)

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟百大新秀小葛雷諾
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