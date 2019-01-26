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38歲前裕隆洋將賀夫　睽違6年披象牙海岸戰袍出征世籃

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▲▼象牙海岸，賀夫（Herve Lamizana）。（圖／FIBA官網）

▲賀夫（Herve Lamizana）睽違6年披上象牙海岸戰袍。（圖／FIBA官網）

記者潘泓鈺／綜合報導

象牙海岸將在2月22到24日主場進行世籃資格賽最後階段賽事，力拚打進會內賽的機會，為此打造最強陣容，找來先前效力SBL裕隆的38歲老將賀夫（Herve Lamizana），睽違6年再次披上國家隊戰袍。

象牙海岸曾經在1982、1986以及2010年打進世錦賽（世界盃前身）會內賽，在本屆非洲區資格賽目前以4勝5敗排名F組第4名，雖然已經無法追上9戰全勝的奈及利亞以及7勝2敗的塞內加爾，但他們有機會拉下戰績相同的中非共和國擠身第3名，如此將與E組第3名加賽爭取最後一張會內賽門票。

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組成最強陣容，象牙海岸找來38歲老將賀夫睽違6年再次披上國家隊戰袍，總教練波維亞（Paolo Povia）相當振奮地表示，「他是名認真的老將，很高興他願意再次為我們效力。我們將保留大部分上階段的球員，再加上賀夫以及其他1、2位新成員。」

▲璞園林金榜、施晉堯，裕隆賀夫。（圖／籃協提供）

▲賀夫的SBL生涯精華時刻都獻給裕隆。（圖／籃協提供）

▲台啤賀夫。（圖／記者魏立信攝）

▲賀夫在第15季SBL短暫效力台啤。（圖／資料照）

賀夫上一次為象牙海岸效力是2013年FIBA非洲盃，儘管在銅牌戰不敵塞內加爾，不過當時僅輸1分激勵了主場所有球迷，象牙海岸國家隊主力，效力法乙的混血後衛狄亞比迪（Souleymane Diabate）表示，「他的經驗在過去就帶給我們很大的幫助，以現在的處境，我們更需要藉助它的技巧，幫助我們盡可能的拿下更多勝利。」

賀夫曾經在第10、12、14季SBL效力裕隆，第15季回來為台啤出征4場比賽，SBL生涯場均20.4分、9.9籃板、2.8助攻、3阻攻，獲得第14季年度阻攻王、年度最佳前場防守球員。生涯也曾效力中國CBA山東金獅、天津榮鋼以及四川金強3隊，2007、2008與2010、2011年期間二次締造CBA年度阻攻王二連霸。

關鍵字： 賀夫SBL裕隆象牙海岸世籃資格賽
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